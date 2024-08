Alberto Palumbo è tra i protagonisti della nuova puntata di Ciao Darwin 9 nella sfida de La Macchina del tempo per la categoria degli stellati. Proseguono le repliche del più divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti e questa settimana rivedremo la sfida tra il mondo delle trattorie capitanato da Claudio Amendola contro il mondo degli stellati rappresentato da Andy Luotto.

Uno dei momenti più divertenti della puntata è senza alcun dubbio la prova della Macchina del Tempo che ha visto Madre Natura con il mappamondo sorteggiare a sorte i concorrenti protagonisti. Per il momento degli Stellati è stato chiamato a scendere in campo Alberto Palumbo.

Chi è Alberto Palumbo, il rappresentante degli Stellati nella Macchina del tempo di Ciao Darwin 9

Madre Natura di Ciao Darwin 9 con il sorteggio ha chiamato Alberto Palumbo a rappresentare la squadra degli Stellati nella sfida de La Macchina del Tempo contro il “rivale” Giorgio Giammario del mondo delle trattorie. Alberto Palumbo è di professione un BarTender, anche se il suo nome d’arte è Palu con cui ama farsi chiamare. Durante la prova de La Macchina del Tempo, Paul si ritrova nel mondo del teatro e della lirica e sin dal primo momento regala grandissime gaffe scambiando Luciano Pavarotti per Lino Banfi, Carreras per l’attore Gabriel Garko e infine Placido Domingo per Michele Placido.

Alberto Palumbo “che non mette piede in un ristorante se non è sotto le 5 stelle” delude le aspettative, visto che con le sue uscite conferma di non essere mai stato in un ristorante stellato, ma anche di non conoscere come funziona l’assegnazione delle stelle visto che la Guida Michelin assegna al massimo tre Stelle. Che dire una bella “gaffe” per il rappresentante del mondo stellato che diverte il pubblico si, ma forzando la mano!