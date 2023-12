Chi è Vicienz a Sacchett, lavoratore a Ciao Darwin 2023/ Vincenzo Imparato è già stato in TV: ecco dove

Chi è Vicienz a sacchett, concorrente dei Lavoratori a Ciao Darwin 2023

Tra i protagonisti della puntata di Ciao Darwin 2023 che vede la sfida tra Influencer e Lavoratori c’è Vicienz a Sacchett. Nome d’arte di Vincenzo Imparato, Vicienz fa parte della squadra dei lavoratori ed è in effetti un lavoratore di Roccamonfina, impegnato nella gestione di un’azienda di famiglia. Il pubblico campano probabilmente lo ha già visto su Canale 21. Per settimane è stato ospite fisso del Peppy Night, il programma comico condotto da Peppe Iodice.

Vincenzo è un lavoratore ma è anche un volto molto noto del web. Su Instagram conta oltre 48mila follower, molti più dell’influencer con la quale si è ritrovato in sfida a Ciao Darwin per la prova di ‘A spasso nel tempo’. Ma è su TikTok che Vincenzo conta circa 100mila follower. Lì condivide video esilaranti riguardanti la sua vita privata e lavorativa, ma anche gag con altre persone. Ora che è apparso a Ciao Darwin, in numero di follower è però destinato ad aumentare, soprattutto vista la performance di grande successo. Non solo ha vinto contro la sfidante, portando la sua squadra, prima in svantaggio, in vantaggio; ma ha letteralmente fatto impazzire il web, che si riempie ora di meme con la sua faccia.











