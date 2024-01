Chi è Vira Carbone, giornalista e conduttrice televisiva/ Dai talk di attualità ai progetti editoriali

Vira Carbone, dagli esordi in tv al successo di oggi

Il mondo del giornalismo, soprattutto osservando il fenomeno televisivo, può contare su diverse firme autorevoli e capaci di offrire un contributo considerevole. La cura per l’approfondimento, l’informazione – senza dimenticare l’aspetto autorale – sono sicuramente aspetti che riguardano la carriera di Vira Carbone. Conduttrice e scrittrice, oltre che giornalista; il suo volto è più che riconoscibile in particolare grazie al contributo più recente per il programma Buongiorno Benessere.

Vira Carbone nasce a Salerno nel ‘69 e le prime collaborazioni televisive riguardano la prima metà degli anni 2000. In particolare, il suo debutto sul piccolo schermo coincide con il traguardo di giornalista professionista conseguito nel 2003. Da “Donne al Bivio” ad inviata di “Porta a Porta”, senza dimenticare “Il dolce e l’amaro”; un programma di approfondimento e attualità realizzato per la fascia mattutina su Rai 1.

Vira Carbone, vita privata: il matrimonio con Renzo Lusetti e le 4 figlie

Da allora gli appuntamenti con al timone Vira Carbone si sono moltiplicati, fino ad arrivare alla nota trasmissione Buongiorno Benessere che permette ai telespettatori di conoscere aspetti poco noti tra salute, cura e aspetti simili. Professionalità ed empatia la accompagnano costantemente nella sua attività professionale, soprattutto dal punto di vista editoriale. Nel 2015 arriva nelle librerie il suo primo libro: “La bellezza a fior di pelle”. Seguiranno poi altri progetti particolarmente apprezzati e dalle tematiche diversificate.

Per quanto concerne la vita privata di Vira Carbone, bisogna giustamente fare i conti con la sua attenzione alla privacy. La conduttrice non ha mai ostentato la propria quotidianità, proteggendola dalle ingerenze mediatiche. Come riporta Libero, da una relazione avuta da giovane ha avuto la sua prima figlia, Marzia. Dal 2008 è invece sposata con Renzo Lusetti, noto politico italiano. Dal loro matrimonio sono nate altre 3 splendide figlie: Maria Grazia, Isabella e Veronica.











