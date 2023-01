Vira Carbone: “4 figlie femmine? L’ho sempre saputo”/ “Condussi 48 ore dopo parto”

La conduttrice storica di Buongiorno Benessere, Vira Carbone, è stata ospite stamane negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Nel 2022 la giornalista ha tagliato il traguardo del decimo anno di conduzione del suo talk: “Questo programma nacque da una mia paura. Ero ipocondriaca, stavo sola a Roma ed ero sempre dalla dottoressa, andavo sempre a fare analisi. Un giorno andai da Giancarlo Leone gli proposi un programma che parlava di medicina col sorriso per tranquillizzare gli ipocondriaci. Mi disse di scriverlo e dopo una ventina di giorni mi diede l’ok: sono dieci anni e andiamo in replica anche d’estate”.

Ma cosa sognava Vira Carbone da bimba? “Si lo sognavo. Io sono venuta a Roma da Salerno. Per i salernitani Roma è una metropoli, qualcosa di pazzesco. In macchina siamo passati con i genitori davanti a Saxa Rubra, vidi il cavallo della Rai e mi dissi che ci sarei stata su quel cavallo”. In studio passa quindi un suo storico servizio in Bosnia per Porta a Porta: “Dovevo fare un servizio all’Arizona Market, lungo il confine con la Bosnia, era una zona calda. Stetti 15 giorni assieme al regista, ero protetta dall’esercito. Volevo non deludere Vespa ma avevo tanta paura, poi ho portato a casa il servizio che non è andata in onda subito visto che la ragazza che avevo intervistato era stata presa prigioniera”.

VIRA CARBONE: “MIO MARITO? LAVORA SPESSO FUORI CASA”

Vira Carbone ha presentato anche Musicultura del 2007: “Dovevo condurlo ed ero incinta della mia seconda figlia Mariagrazi ma non era andata ancora, dovetti fare un parto indotto per poter condurre, avevo partorito da 48 ore”.

Vira Carbone ha 4 figlie splendide: “Io volevo figlie femminile, l’ho sempre saputo che avrei avuto solo femmine. Mio marito? Va capito, ma lavora molto in altre città, è un gineceo”. Vira Carbone la ritroveremo ovviamente sabato mattina prossima, sempre in diretta su Rai Uno, con una nuova puntata di Buongiorno Benessere.

