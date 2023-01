Chi era la nonna morta di Alice Campello/ Bufera social “Solo persone malate pensano che..”

CHI ERA LA NONNA DI ALICE CAMPELLO?

Chi è la nonna morta di Alice Campello, una figura molto importante nella vita dell’attuale moglie di Alvaro Morata? Questo pomeriggio l’influencer e imprenditrice di origini veneziane, di recente protagonista di un ricovero in terapia intensiva a seguito della nascita del suo quarto bebè (la piccola Bella, la prima femminuccia dopo l’arrivo di tre maschietti in casa Morata), tornerà negli studi di “Verissimo” dove era stata già protagonista in passato. E tra la presentazione della figlia, le parole di affetto per il marito e i propri impegni professionali, nella lunga intervista con Silvia Toffanin potrebbe parlare anche della figura della amata nonna, purtroppo scomparsa qualche mese fa.

La morte della nonna di Alice Campello, risalente allo scorso settembre, aveva rappresentato un momento difficile per la moglie di Alvaro Morata dal momento che al dolore per la sua scomparsa si era aggiunta la (puntuale) polemica social montata ad arte da alcuni follower che forse avevano preso eccessivamente di mira l’influencer. Come si ricorda, dopo l’addio alla nonna, l’ex modella aveva pubblicato un post -successivamente cancellato a seguito della bufera scoppiata sul web- in cui era allegata una foto in cui campeggiava proprio la nonna che, per l’occasione, indossava una felpa brandizzata proprio con il logo della ‘griffe’ creata dalla moglie dell’ex attaccante della Juventus.

BUFERA DOPO LA MORTE DELLA NONNA: ALICE CAMPELLO RISPONDE SUI SOCIAL

Molti sui social avevano considerato inopportuna la scelta di Alice Campello di pubblicare proprio la foto della nonna con indosso un capo di Akala Studio, la linea di moda ready-to-wear che l’imprenditrice aveva creato nel 2021 proprio assieme ad Alvaro Morata. Non era bastata la didascalia che la Campello avrebbe allegato alla foto (“Un angelo in più che ci proteggerà”) per evitare che molti le si scagliassero contro, attaccandola anche duramente in seguito per aver fatto marcia indietro e cancellato il post incriminato. “Pubblicizzi i tuoi stracci usando tua nonna, vergognati” aveva scritto qualcuno, esagerando nelle invettive. Forse la scelta della foto della nonna con la felpa su cui faceva bella mostra di sé il marchio non era stata particolarmente felice, ma qualcuno aveva fatto pure notare che poteva essersi trattato di un caso fortuito e che non bisognerebbe intromettersi nel dolore delle altre persone, specialmente se lo si fa dietro un monitor.

Ad ogni modo la vicenda, rilanciata da quotidiani e siti web, aveva portato Alice Campello a replicare: “Ho cancellato (il post, NdR) perché in un momento così triste non ho voglia di peggiorare la situazione con persone dai pensieri malati” aveva esordito aggiungendo che il solo pensare che una persona voglia farsi pubblicità con una “nonna che è morta e aveva 90 anni è davvero da persone malate”. Non solo: nel suo lungo post, la Campello aveva proseguito scrivendo che lei certamente non pensava che grazie a sua nonna avrebbe venduto più felpe. “Quella è una foto che per me vale tantissimo perché è stata l’ultima foto che mia mamma le ha fatto quando stava ancora ‘bene’ e che lei ha chiesto di mandarmi perché era orgogliosa di me e delle cose che faccio” aveva precisato la moglie di Morata, ricordando anche piccoli aneddoti di vita privata assieme alla stesa nonna. E poi aveva concluso: “Mi lasciano senza parole i vostri messaggi malati e che sempre dobbiate vedere il male ovunque e accanirsi contro una persona che ha appena persona una persona cara” ribadendo a ragione che non avrebbe certo bisogno di sfruttare una signora di 90 anni per incrementare il proprio merchandising.











