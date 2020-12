Chi ha vinto Masterchef 9?/ Antonio Lorenzon conquista tutti e…

Chi ha vinto Masterchef 9? Al via dal 17 dicembre la decima edizione del cooking show di successo, ma in attesa di scoprire chi sarà il nuovo vincitore occupiamoci del “campione uscente” della passata edizione. Il vincitore di Masterchef 9 è stato Antonio Lorenzon che ha regalato ai telespettatori del cooking show di Sky Uno un finale davvero imprevedibile ed emozionate. L’art director di Bassano nella fase finale è riuscito a vincere il titolo di campione su Maria Teresa e Marisa portandosi a casa ben 100 mila euro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. Il finale però è stato davvero inaspettato, visto che Antonio ha chiesto al compagno Daniel di sposarlo con tanto di proposta di matrimonio. Proprio così Antonio si è inginocchiato dinanzi al compagno e, con tanto di anello, gli ha chiesto di sposarlo. Daniel ha risposto si: un momento davvero toccante che ha commosso sia il pubblico da casa che i giudici e gli altri concorrenti del cooking show. Dopo la vittoria a Masterchef Italia ha pubblicato il suo primo libro di ricetta dal titolo “Una cucina diversa” pubblicato lo scorso 20 marzo.

Antonio Lorenzon vincitore di Masterchef 9

Antonio Lorenzon è il miglior chef amatoriale d’Italia della nona edizione di Masterchef Italia. Una vittoria importante per l’art director di Bassano che ha avuto così anche l’opportunità di pubblicare il suo primo libro di ricette. “È uscito lo scorso 20 marzo ed è al settimo posto tra i più venduti in Italia nella categoria varie, non ci volevo credere, sono felicissimo – ha dichiarato Lorenzon dalle pagine del Corriere del Veneto. L’uscita del suo primo libro è avvenuta durante il lockdown che ha costretto il popolo italiano a restare in casa per evitare la diffusione del Coronavirus; un momento storico che per lo chef potrebbe forse aver contribuito al successo del suo libro. “Può essere abbia influito il fatto che le persone, costrette a casa, si sono messe ai fornelli, ma la verità è che non è solo un libro di cucina è anche un libro fotografico, sfogliabile da tutti: con gli otto menù di altrettanti colori ci sono le indicazioni su come allestire e abbinare la tavola, come ricevere l’ospite, insomma, cucina e stile, un total look” – ha raccontato il vincitore di Masterchef Italia 9 che non vede l’ora di poter rincontrare i suoi fan non appena sarà possibile. “Non vedo l’ora di salutare le persone che mi hanno sostenuto” – racconta lo chef che sul finale è tornato a parlare anche della proposta di matrimonio al compagno Daniel: “volevamo sposarci a giugno ma è impensabile: troppe le cose che non possono essere fatte da casa, come individuare la location, rimanderemo a giugno 2021”.



