Vincitore Masterchef Italia 2020/ Chi è? Antonio e Davide favoriti, ma Maria Teresa..

Chi sarà il vincitore di Masterchef Italia 2020? A contendersi la vittoria durante la finalissima, in programma giovedì 5 marzo, sono Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa. I finalisti della nona edizione del talent show culinario affronteranno nuove sfide per portare a casa la vittoria. A decidere il vincitore, come sempre, saranno i giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, ma la scelta rispetterà il volere del pubblico? I fans del talent show di Sky hanno un debole per Antonio e Davide e sperano che siano proprio loro due a contendersi la vittoria nell’ultima, decisa sfida. Tra i due, tuttavia, il preferito del pubblico sembra essere Antonio. Sono tantissimi, infatti, gli utenti che sperano nella sua vittoria. “A me piace molto Antonio, creativo, passionale, positivo e propositivo”, “Io tifo Antonio, è tecnico, è fantasioso e soprattutto cucina divertendosi!”, “forza Antonio, ha lo sguardo di una persona semplice”, scrivono i fans. Da non sottovalutare, tuttavia, è Maria Teresa. Sarà, dunque, Antonio il vincitore di Masterchef Italia 2020?

Chi sono i finalsiti di Masterchef Italia 2020

Per Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa, Masterchef Italia 2020 è stato una sfida contro i propri limiti. Nella cucina più famosa d’Italia hanno affrontato sfide con se stessi ed ora sono pronti a trasformare la passione per la cucina in un vero lavoro, ma chi sono i finalisti della nona edizione di Masterchef Italia? Antonio, 43 anni, art director di Bassano del Grappa (Vicenza), entrato con uno stile barocco, ha saputo perfezionare il suo modo di cucinare realizzando piatti sempre più raffinati. Antonio, poi, ha dimostrato di essere anche gentile e altruista. Davide, 30 anni di Trieste, entrato in punta di piedi, con il passare del tempo, ha tirato fuori il carattere conquistando la fiducia dei giudici. Maria Teresa, 31 anni di Cerignola (Foggia) ma residente a Milano è stata, forse, la concorrente più discussa di Masterchef Italia 2020 finendo spesso nel mirino dei compagni. Durante l’incontro con la mamma, però, ha tirato fuori tutta la sua fragilità. Marisa, 33 anni di Battipaglia (Salerno) ma residente a Parma, infine, dopo essersi presentata come la tipica ragazza timida e malinconica, ha sorpreso tutti difendendo con le unghie e con i denti il suo grembiule. Chi sarà, dunque, il vincitore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA