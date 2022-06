Chi l’ha visto, 29 giugno/ Anticipazioni e casi: Marianna Cendron e Domenico Manzo

Chi l’ha visto, le anticipazioni della puntata di oggi 29 giugno 2022

Nuova puntata di Chi l’ha visto in programma stasera, mercoledì 29 giugno 2022. Come da tradizione Federica Sciarelli torna puntuale alle 21.20 su Rai3 circa con un appuntamento ricco di appelli, richieste ed ancora gialli. Due in particolar modo quelli affrontati nel corso della serata e resi noti dalle anticipazioni. Il primo è relativo ad una scomparsa avvenuta nove anni fa, quella della giovane Marianna Cendron.

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli accoglierà i genitori di Marianna Cendron, giovane scomparsa ad appena 18 anni il 27 febbraio del 2013, da Paese, in provincia di Treviso. La ragazza che viveva a casa di un uomo molto più grande di lei, da allora non ha più avuto alcun contatto con la famiglia, che ora torna a chiedere la riapertura delle indagini. Marianna scomparve dopo essere uscita dal lavoro: oltre a lei si persero le tracce anche della sua bicicletta e di due suoi cellulari. Eppure il caso fu sin dall’inizio bollato come allontanamento volontario.

Il giallo di Domenico Manzo a Chi l’ha visto

Prosegue l’inchiesta di Chi l’ha visto sul giallo di Domenico Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra di cui non si hanno più notizie dall’8 gennaio del 2021. Per la sua scomparsa sono stati iscritti nel registro degli indagati tre nomi: la figlia del 69enne, Romina Manzo, l’amica di Romina Loredana Scannelli e l’ex fidanzato di quest’ultima, Alfonso Russo. In questi ultimi giorni sono stati ascoltati sia il figlio di Domenico detto Mimì che il padre di Alfonso Russo. Nel corso della trasmissione condotta da Federica Sciarelli scopriremo quali sono le ultime novità sul caso.

E poi ancora gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà faranno da contorno alle storie narrate nel coro della trasmissione storica di Rai3 che potrà essere seguita in diretta non solo in tv ma anche in contemporanea e live streaming su RaiPlay. In che modo? Collegandosi alla piattaforma RaiPlay da pc oppure scaricando la relativa app gratuita per dispositivi mobili, tablet e smartphone.











