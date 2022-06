Chi l’ha visto, 8 giugno 2022/ Casi: Angela Celentano, Domenico Manzo, Basma e…

Chi l’ha visto, le anticipazioni della puntata di oggi 8 giugno 2022

Questa sera, mercoledì 8 giugno 2022, torna su Rai3 l’appuntamento con la trasmissione Chi l’ha visto, condotta da Federica Sciarelli. Come sempre al centro del programma trasmesso in diretta, non mancheranno i casi di cronaca attuali e del passato, rispetto ai quali si cerca ancora oggi una soluzione. Sono trascorsi ben 26 anni, ad esempio, da uno dei casi di scomparsa più singolari e che colpì l’opinione pubblica dell’intero Paese. Stiamo parlando del caso di Angela Celentano.

All’epoca della scomparsa, Angela aveva appena tre anni. Si trovava sul Monte Faito (Napoli), quando di lei si persero le tracce misteriosamente. I suoi genitori, Maria e Catello Celentano, non hanno mai perso la speranza di potere un giorno riabbracciare la loro bambina, oggi ormai una donna. Questa sera interverranno alla trasmissione Chi l’ha visto: “La nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi”, ha spiegato la coppia.

Da Domenico Manzo a Matteo Messina Denaro: i casi di Chi l’ha visto

Nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto di oggi 8 giugno, ci saranno interessanti aggiornamenti anche sul caso di Domenico Manzo, l’uomo misteriosamente scomparso durante la festa di compleanno della figlia Romina. Proprio quest’ultima risulta indagata anche se in più occasioni la giovane ha respinto le accuse spiegando che non sarebbe mai arrivata a fare del male al genitore. Con lei è indagata anche l’amica Loredana ed ora risulta iscritto nel registro degli indagati anche l’ex fidanzato di quest’ultima: potrebbero aver fatto sparire Domenico Manzo?

Durante la serata sarà dedicato uno spazio anche al caso di Basma Afzaal, la 18enne di origini pakistane scomparsa da Padova. Un caso che ha riportato alla mente il recente giallo di Saman Abbas per via di tutta una serie di inquietanti similitudini. Anche lei, infatti, pare sia fuggita, forse all’estero, dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato organizzato dalla sua famiglia. Stasera si tornerà a parlare anche di Matteo Messina Denaro. La cugina del boss ricercato ha mostrato una foto che immortala l’uomo al suo matrimonio. Lei e il figlio si sono dissociati e combattono la mafia rimanendo a Castelvetrano.

