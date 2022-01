Chi l’ha visto?, anticipazioni 19 gennaio/ Casi Resinovich, Scuto e Roberta Ragusa

Chi l’ha visto?, nuova puntata di oggi 19 gennaio 2022

Nella prima serata di oggi, mercoledì 19 gennaio, ritorna su Raitre la nuova puntata della trasmissione Chi l’ha visto?, condotta come sempre da Federica Sciarelli. Un appuntamento attesissimo, alla luce dei numerosi casi che saranno al centro della serata. Come da tradizione il programma si occuperà dei tradizionali casi di scomparse ma non solo. La cronaca nera sarà infatti centrale, con tutti i principali risvolti su alcuni gialli, a partire da quello di Agata Scuto, giovane 22enne siciliana scomparsa nel nulla nel 2012.

A dieci anni di distanza, il caso torna centrale nella medesima trasmissione che ne permise la riapertura due anni fa. Per la sparizione della ragazza di Acireale è stato arrestato l’ex compagno della madre, il 60enne Rosario Palermo, accusato dell’omicidio aggravato e dell’occultamento di cadavere di Agata. L’uomo (che si professa innocente), ha ucciso la ragazza per nascondere la sua presunta gravidanza? Tutti gli aggiornamenti sulla vicenda saranno illustrati nel corso della puntata odierna di Chi l’ha visto?.

Tutti i casi della serata: da Roberta Ragusa a Liliana Resinovich

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto? in programma nel prime time odierno, spazio ad uno dei casi che hanno diviso l’opinione pubblica: la scomparsa misteriosa di Roberta Ragusa. Sono trascorsi dieci anni e nel frattempo il marito Antonio Logli è stato condannato a 20 anni di reclusione per l’omicidio della donna, ma il caso potrebbe riaprirsi in seguito all’intenzione della difesa dell’uomo di procedere alla richiesta di revisione del processo, alla luce di una serie di importanti prove raccolte. Logli potrebbe essere scagionato dalla grave accusa?

Seguiranno poi gli aggiornamenti su uno dei casi più recenti, quello di Liliana Resinovich, ex dipendente regionale scomparsa da Trieste il 14 dicembre scorso e trovata senza vita il 5 gennaio. Si tratta di un brutale omicidio o, come non esclude il marito, si sarebbe suicidata? Oltre ai casi menzionati, la puntata ospiterà come sempre le ultime emergenze, gli appelli e le segnalazioni di persone in difficoltà. La visione della trasmissione Chi l’ha visto sarà garantita, oltre che in tv su Raitre in diretta, in contemporanea anche streaming tramite il sito RaiPlay accessibile da pc o app gratuita per dispositivi mobili. A poche ore dalla messa in onda sarà poi possibile recuperare la replica integrale dell’appuntamento di oggi 19 gennaio.



