Chi l’ha visto anticipazioni 30 marzo/ Casi: da Liliana Resinovich a Angela Celentano

Torna questa sera, mercoledì 30 marzo 2022, una nuova puntata di Chi l’ha visto, la trasmissione storica di Rai3 condotta da Federica Sciarelli dalle ore 21.20 circa. Al centro della puntata di oggi i casi del momento di cronaca nera ed un caso di vecchia data che torna alla luce con il chiaro intento di non spegnere mai i riflettori. La nuova puntata come sempre andrà in onda in diretta. Il primo caso affrontato sarà quello di Liliana Resinovich, la 63enne morta a Trieste e della quale non è ancora del tutto chiaro se sia un caso di suicidio o, al contrario, di omicidio.

Il marito di Liliana, detta Lilly, Sebastiano Visintin, ha una sua idea ben precisa di quanto accaduto alla moglie: “Non credo al suicidio”, dice, dopo aver inizialmente ipotizzato che si sia potuta togliere la vita. Una tesi sostenuta con forza, sin dall’inizio, anche dall’amico speciale della vittima, Claudio Sterpin. Scopriremo, dunque, nel corso della puntata i nuovi retroscena sul giallo che da mesi appassiona gli italiani, interessati a conoscere come e perché Liliana sarebbe morta dopo la sua misteriosa scomparsa.

I casi di Carlo La Duca e Angela Celentano

La trasmissione Chi l’ha visto, anche nella puntata di oggi riaccenderà i riflettori sul caso dell’imprenditore agricolo siciliano, Carlo La Duca, con nuovi documenti inediti che contribuiranno a far luce sulla sua drammatica fine. Secondo la procura ad ucciderlo e poi far sparire il suo corpo sarebbero stati la moglie ed il suo migliore amico, entrambi amanti clandestini. Loro continuano a dichiararsi innocenti ma ad incastrarli sarebbero, tra le altre cose, le molteplici intercettazioni. Nel corso della puntata del programma di Rai3, inoltre, interverrà anche l’avvocato della famiglia di Angela Celentano, la bimba di tre anni misteriosamente scomparsa sul monte Faito il 10 agosto 1996. Quali sono le novità?

Il nuovo appuntamento ovviamente sarà caratterizzato come sempre dai consueti appelli in diretta relativi ai casi di persone misteriosamente scomparse, alle richieste di aiuto ed alle segnalazioni di persone in difficoltà. Chi l’ha visto mantiene costantemente attivi tutti i propri canali social: Facebook, Twitter ed Instagram. Non manca il telefono al numero 06.8262 o la posta elettronica 8262@rai.it e WhatsApp 345 313 1987. La puntata di oggi 30 marzo potrà essere seguita anche in diretta streaming sul sito e app RaiPlay: da entrambe le piattaforme sarà possibile recuperare lo streaming che sarà disponibile per i prossimi 7 giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA