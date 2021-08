Chi m’ha visto, storia vera/ Martino De Cesare ha ispirato il film di Beppe Fiorello

Chi m’ha visto, il film diretto da Alessandro Pondi, racconta la storia del chitarrista Martino De Cesare. Una pellicola ispirata ad una storia vera che ha coinvolto anche Beppe Fiorello nella scrittura della sceneggiatura con col regista Pondi e Paolo Logli. Il film racconta la storia di Martino De Cesare, chitarrista tarantino che durante la sua attività ha collaborato e lavorato con tantissimi stelle della musica italiana. Ad un certo punto però Piccione decide di uscire dall’anonimato e dall’ombra mettendo in scena qualcosa di davvero assurdo: la sua scomparsa. Un’idea folle quella del chitarrista che trova però l’appoggio e il coinvolgimento del suo migliore amico che nel film è interpretato da Pierfrancesco Favino.

La musica entra molto presto nella vita di De Cesare che, sin da ragazzino, si appassiona allo studio della chitarra. Nel corso degli anni si fa un nome collaborando e suonando con tantissimi artisti. Non si contano, infatti, le tourneè in Italia con artisti del calibro di Edoardo Bennato, Pietra Montecorvino e Enzo Gragnaniello. Proprio con quest’ultimo ha firmato la colonna sonora di “Vieni via con me” film di Mariangela Melato.

Martino De Cesare, la sua storia nel film “Chi m’ha visto”

La storia di Martino De Cesare è davvero originale ed accattivante al punto che il regista Alessandro Pondi ha deciso di raccontarla nella sua opera prima “Chi m’ha visto“. Per farlo si è circondato di grandi nomi del cinema italiano : Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino che interpretano rispettivamente il protagonista che nel film si chiama “Martino Piccione” e il suo migliore amico. Una storia originale, ma reale quella messa in scena da De Cesare che per attirare l’attenzione mediatica sul suo grande talento decide di orchestrare la sua scomparsa inconsapevole delle conseguenze. L’idea a De Cesare nasce guardando la madre grande appassionata del programma di successo “Chi l’ha visto”, ma la sua è solo un’idea che ha immaginato di mettere in pratica, mentre nel film diventa reale con tanto di appelli da parte di personaggi famosi come Jovanotti, Gianni Morandi, Elisa, Emma, Giorgia, Max Pezzali, J-Ax, Giuliano Sangiorgi e Gigi D’Alessio.

