Pasquale La Rocca, chi è il ballerino di Ballando con le stelle 2024: vita privata e non solo

Il suo percorso a Ballando con le stelle 2024 non è stato die più fortunati, eppure Pasquale La Rocca è riuscito comunque ad arrivare in finale, anche se non con la sua ballerina. L’infortunio di Nina Zilli, concorrente che gli è stata affidata quest’anno, ha troncato a metà la gara di Pasquale La Rocca, anche in questa edizione tra i favoriti alla vittoria. Quando, però, Angelo Madonia è stato mandato via e Samuel Peron si è infortunato, lasciando sola Federica Pellegrini per la seconda volta, Pasquale La Rocca è subentrato in gara al fianco della campionessa azzurra, e ora è pronto a giocarsi il tutto per tutto nella finalissima.

Pare, d’altronde, che sia già nata un’affinità agonistica con la concorrente, che recentemente ha dichiarato: “Io e Pasquale La Rocca ci siamo trovati, siamo molto simili a livello di pensiero”. Di Pasquale La Rocca, d’altronde, sappiamo che è un ballerino fortemente motivato e determinato, ma cosa sappiamo invece della sua vita privata?

Pasquale La Rocca è fidanzato? Cosa sappiamo

Pasquale La Rocca ha 35 anni ed è originario di Napoli. Tiene molto alla sua vita privata, motivo per il quale è molto riservato sui suoi affetti. Non sappiamo, al momento, se ci sia una fidanzata nella sua vita, anche se, dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, il ballerino sembrerebbe essere single. La Rocca non disdegna però pubblicare riflessioni intime, anche sull’amore. In un post pubblicato su Instagram ha scritto: “I più grandi tesori della vita sono le persone che camminano al nostro fianco, condividono le nostre risate, asciugano le nostre lacrime e celebrano le nostre vittorie. Dona il tuo tempo alle persone giuste: quelle che ti regalano il loro tempo, ti amano incondizionatamente e rendono speciale ogni momento.”