Guillermo Mariotto è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, diversi sono infatti gli episodi che lo hanno fatto finire al centro di molte critiche e polemiche. Il giurato dopo aver abbandonato improvvisamente la trasmissione aveva tutti gli occhi puntati addosso. Per settimane in molti si sono chiesti quale sarebbe stata la decisione della Rai sul suo futuro nel programma di Milly Carlucci, questa è venuta a galla nel corso dell’ultima puntata andata in onda il 14 dicembre 2024.

Durante la semifinale Guillermo Mariotto è tornato a Ballando con le Stelle e si è scusato per il suo comportamento, non ha però fatto in tempo a tornare che è finito subito al centro di una nuova bufera. Il motivo? Mentre Milly Carlucci lo annunciava ha detto: “Che figlia di m*gnotta”. A chi era riferito il suo insulto? In moltissimi sono curiosi di saperlo, sta ricevendo delle critiche anche per la ‘mano morta’ sulle parti intime di un ballerino.

Milly Carlucci riceve il tapiro di Striscia la notizia: cosa ha detto sull’insulto di Guillermo Mariotto

Raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia Milly Carlucci ha ricevuto il tapiro per la vicenda di Guillermo Mariotto. In merito al grave insulto del giurato ha fatto sapere che ascolterà l’audio e confrontandosi con le persone presenti cercherà di capire cosa ha detto. Lei si è detta certa che non fosse un attacco nei suoi confronti, queste le sue parole: “Ma sicuramente non era riferito a me, visto che mi chiama mami, sono la sua mamma.”

L’amata conduttrice di Ballando con le Stelle ha poi commentato un altro episodio di Mariotto, quello della ‘mano morta’ sulle parti intime del ballerino. A detta sua si è trattato di un episodio del tutto casuale e tutto dipende da come si vogliono interpretare le cose. Milly Carlucci ha poi spiegato che il giurato stava facendo il suo show e casualmente la sua mano è finita nel posto sbagliato quando ha rischiato di cadere.

