Chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2023?/ Wanda Nara super favorita: cosa dicono i bookmakers

Sabato 23 dicembre andrà in scena, in prima serata su Rai1, l’attesissima finale di Ballando con le stelle 2023. La precedente puntata ha emesso gli ultimi importanti verdetti e, alla fine, sono ben 7 i concorrenti finalisti pronti a contendersi la vittoria: Simona Ventura, Teo Mammucari, Sara Croce, Lorenzo Tano, Wanda Nara, Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi. Intanto, a distanza di pochi giorni dall’ultima puntata, i bookmakers sembrano avere le idee ben chiare su quale potrebbe essere il vincitore di questa edizione.

Sin dalle prime puntate era stata data Wanda Nara tra le favorite, oltre a Lorenzo Tano e Simona Ventura. Ed effettivamente, stando a quanto riportato dai principali siti di scommesse, come Sisal, Bwin e Planetwin365, la situazione resta invariata.

Chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2023? Wanda Nara super favorita

Secondo i tre siti di scommesse, è Wanda Nara la principale candidata alla vittoria nella finale di Ballando con le stelle 2023. Secondo Sisal, la showgirl argentina è quotata a 1.60, cui fanno seguito Lorenzo Tano con 3.5 e Simona Ventura con 5.00. Seguono Teo Mammucari (12.00), Sara Croce (33.00), e Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi, entrambi a 100.00. Secondo le quote Bwin, invece, la Nara è in testa a 1.65, seguita da Tano a 4.00 e dalla Ventura a 6.00. Mammucari è quotato a 7.00 (leggerissima, dunque, la distanza dai primi posti), ben più distaccati sono invece la Croce (51.00), la Lambertucci e Terzi (entrambi a 67.00).

Le quote di Planetwin365, infine, vedono in testa sempre Wanda Nara a 1.55, seguita da altri tre concorrenti raccolti in pochissimi punti: Tano a 3.65, la Ventura a 5.00 e Mammucari a 6.50. Ben più distaccati, anche in questo caso, i restanti concorrenti in gara: la Croce è quotata a 31.00, Terzi a 51.00 e la Lambertucci a 86.00. Wanda Nara, dunque, domina le classifiche degli scommettitori e potrebbe a tutti gli effetti trionfare sul palco di Ballando con le stelle 2023.











