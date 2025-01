È parte integrante della storia della musica italiana; spesso protagonista anche in tv, Riccardo Fogli non smette mai di attirare la curiosità di fan e non solo. Spesso è la vita privata a finire al centro dell’attenzione quando si tratta di personalità note e sicuramente qualcuno si sarà chiesto chi sono i figli dell’ex volto dei Pooh e se hanno scelto la medesima strada dal punto di vista professionale. Due sono i figli che allietano la vita di Riccardo Fogli: il primogenito, Alessandro Sigfrido, è nato nel 1993 dalla liaison con Stefania Brassi. Oggi il cantante è invece legato all’attuale moglie Karin Trentini con la quale nel 2010 ha coronato il sogno di vivere per la seconda volta la paternità con la nascita della figlia Michelle. Una gioia immensa per entrambi che dopo aver coronato il sogno del matrimonio hanno dunque allargato la famiglia e impreziosito ulteriormente la loro unione.

“Gli ho dedicato tante attenzioni, adesso è un ragazzo giovane dai modi gentili”, parlava così Riccardo Fogli in un’intervista del passato sottolineando la bellezza del rapporto con il suo primogenito. Sulla scia paterna, il primo dei figli di Riccardo Fogli – Alessandro Sigfrido – vive di musica. E’ infatti road manager per conto degli Stadio e soprattutto della band che ha reso grande anche il papà, i Pooh. Ancora piccola invece la secondogenita, Michelle, nata dal matrimonio con Karin Trentini.