Il mondo della musica pullula di sodalizi, spesso capaci di defluire dall’arte condivisa alla vita sentimentale. In passato, due volti cardine della discografia italiana hanno fatto sognare i più romantici: stiamo parlando di Riccardo Fogli e Patty Pravo. Lui, ai tempi, scriveva pagine importanti con i Pooh; lei da solista faceva altrettanto ed entrambi erano sulla cresta dell’onda dal punto di vista del successo. Sono rari gli accenni sulla liaison ma qualche curiosità è nota grazie ai racconti di entrambi nel merito di quel rapporto ormai sbiadito da tempo. “Stavamo molto bene insieme, ci siamo divertiti molto”, raccontava Patty Pravo in un’intervista di alcuni mesi fa a Verissimo.

Chi sono Alessandro Sigfrido e Michelle, figli di Riccardo Fogli/ Il cantante: “Ho dato tante attenzioni…”

Eppure, nonostante la complicità e la condivisione della passione artistica, tra Riccardo Fogli e Patty Pravo le cose non sono andate come forse sperato anche dai fan. Alla cantante è stata erroneamente ascritta anche la scelta del collega di lasciare i Pooh, questione però ampiamente chiarita: “A me sarebbe piaciuto che lui rimanesse con loro; probabilmente voleva essere un solista e ha deciso così”. Ma quindi, perchè Riccardo Fogli e Patty Pravo si sono lasciati? Sempre la cantante, a Verissimo, aveva spiegato: “Perchè è finita? Io non sono una ragazza fedelissima”.