Chi sono Brando e Maria Rosa, figli di Christian De Sica/ “Sono un papà fortunato…”

Christian De Sica, oltre ad essere un attore e regista imponente, nel tempo ha mostrato una parte della sua vita altrettanto lodevole. Il suo ruolo di padre, il suo attaccamento alla famiglia: valori che lo accompagnano costantemente nella quotidianità e che sono alla base del rapporto splendido con i figli, Maria Rosa e Brando. Entrambi sono nati dal matrimonio con Silvia Verdone e, con percorsi diversi, entrambi rappresentano un vero e proprio orgoglio per il padre.

In una recente intervista a Verissimo, eloquenti sono state le parole di Christian De Sica parlando proprio del magnifico rapporto con i suoi figli: “Maria Rosa è eccezionale, sembra una donna degli anni ‘30; Brando anche è intelligente è agitato. Lei invece è calma, pacata; sono due figli meravigliosi, sono stato davvero fortunato”. Altrettanto toccanti le parole della giovane che proprio lo scorso anno è arrivata al grande passo del matrimonio e poco prima aveva reso nonno suo padre Christian De Sica con la nascita della piccola Bianca.

Christian De Sica e il rapporto magnifico con i figli, le parole di Maria Rosa: “Sei pazzesco, come nonno e come padre…”

“Sei un nonno fantastico, sei stato e sei un papà fantastico; è bellissimo vederti intraprendere il ruolo di nonno con Bianca, è emozionante”. Queste le parole di Maria Rosa – figlia di Christian De Sica – a Verissimo: “E’ la cosa più bella che potesse capitare, sai quanto ti amo, sei pazzesco; sempre così giusto e corretto in quello che ci dici e consigli di fare, sia a me che a Brando… Ti voglio bene!”.

Ma cosa sappiamo della carriera e vita privata dei figli di Christian De Sica? Maria Rosa è molto discreta e non ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo del cinema. Sappiamo però, come anticipato, che dallo scorso anno è sposata con Francesco Valentini e insieme hanno dato alla luce la prima nipotina dell’attore, Bianca. Brando ha invece scelto la strada della recitazione e della regia e, seppur ancora giovane, ha già avuto modo di conquistare pubblico e critica. In realtà il suo esordio risale al ‘93, a soli 10 anni. Crescendo ha perfezionato le sue qualità mettendosi in evidenza anche come regista, proprio al fianco di suo padre Christian De Sica. Il suo ultimo lavoro risale allo scorso anno: ‘Mimì – Il principe delle tenebre’. Sulla sua vita privata non sono invece reperibili informazioni attendibili data la sua particolare attenzione alla privacy.

