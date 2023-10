CARLA CROCIVERA E VALERIA DONATI, EX MOGLI GIANCARLO MAGALLI/ “Pensavo secondo matrimonio fosse per sempre”

Giancarlo Magalli, ospite a Domenica In, ha parlato delle sue due ex mogli, Carla Crocivera e Valeria Donati. “Durante il primo matrimonio ero giovane e avevo tante cose da fare e aspettative da soddisfare, è durato poco. Lei poi si è risposata con una bravissima persona e hanno un figlio. Il secondo matrimonio invece è durato ben 22 anni, pensavo fosse per sempre e invece è finito. È stata lei a lasciarmi, ma siamo rimasti amici. Spesso siamo a cena insieme. Il suo nuovo fidanzato è un cuoco molto bravo, sono felice perché mangio da loro”, ha raccontato.

Entrambe gli sono state molto vicine al momento della malattia. “Per fortuna ho avuto due famiglie al mio capezzale. Avevo delle allucinazioni a causa dei farmaci, ero completamente fuori. Mi sono anche strappato i tubi. I medici dissero che dovevano sorvegliarmi, sennò sarei dovuto essere legato. Una notte c’erano le mie figlie, una volta le mie ex mogli. Stavano attente a me”. (agg. di Chiara Ferrara)

Giancarlo Magalli, il primo matrimonio con Carla Crocivera: la nascita di Manuela

Se volessimo stilare una classifica dei volti più iconici del panorama televisivo italiano, indubbiamente un posto di rilievo sarebbe occupato da Giancarlo Magalli. Come conduttore ha scritto pagine indelebili del piccolo schermo, nonostante negli ultimi anni si sia leggermente allontanato dai fasti di un tempo. Le tappe professionali del presentatore sono ampiamente note, ma ancora destano curiosità alcuni aneddoti e informazioni legate alla vita privata e sentimentale di Giancarlo Magalli.

Stando alle informazioni reperibili in rete, Giancarlo Magalli ha avuto due matrimoni importanti nella sua vita: il primo con Carla Crocivera e il secondo con Valeria Donati. Dalla prima unione nuziale è nata Manuela, primogenita del conduttore. Sul conto della donna sono però carenti le informazioni dal momento che non è mai stata legata al mondo dello spettacolo. Insieme hanno coltivato il rapporto lontani da indiscrezioni di gossip; non sono infatti chiare le ragioni della separazioni e i motivi che abbiano spinto la coppia ad allontanarsi per prendere strade diverse.

Giancarlo Magalli e il dolore per il divorzio dalla seconda moglie Valeria Donati

Secondo il Corriere della Città, tra i motivi che avrebbero potuto portare alla rottura Giancarlo Magalli e la sua prima moglie Carla Crocivera potrebbe aver influito la lontananza da casa del conduttore. In quegli anni infatti, tanti erano gli impegni lavorativi e professionali. Per quanto riguarda invece il matrimonio con Valeria Donati – avvenuto nel 1988 e dunque 16 anni dopo il primo – sono più corpose le informazioni. Anche questa unione nuziale è stata impreziosita dal dono della nascita; nel 1994 è infatti nata Michela, seconda figlia di Giancarlo Magalli. Dopo vent’anni di matrimonio anche questa storia è però giunta al capolinea.

Intervistato da Paola Perego nel programma “Non disturbare”, Giancarlo Magalli raccontò come il divorzio da Valeria Donati sia stato per lui particolarmente sofferto, quasi un vero e proprio trauma. “Per il divorzio ho sofferto da morire, le volevo bene, mi mancava; non ero abituato a stare solo, erano 20 anni che stavamo insieme. Quindi di colpo la vita ti cambia; ho pianto, però a me è dispiaciuto“. Pare però, soprattutto per il bene della figlia Michela, che il rapporto tra i due sia rimasto ottimo.











