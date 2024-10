Al via la prima edizione di “Se mi lasci non vale” con protagonisti Clarisse e Alessandro, una delle coppie pronte a mettere alla prova la loro storia d’amore. Durante questo percorso di scoperta non saranno solo, visto che ad attenderli ci sono coach e personale specializzato come una psicoterapeuta e una soul coach che risulteranno determinanti nella scelta finale.

Chi sono Clarisse e Alessandro di Se mi lasci non vale

Clarisse e Alessandro sono tra le coppie protagoniste della prima edizione di “Se mi lasci non vale“, nuovo esperimento sociale condotto e raccontato da Luca Barbareschi in prime time su Rai2. Clarisse ha 29 anni ed è nata in Burkina Faso, ma giovanissima a soli 12 anni si è trasferita in Italia con tutta la famiglia. Dopo aver conseguito il diploma presso la alla scuola alberghiera, Clarisse ha iniziato a lavorare come cuoca in una casa di riposo. Alessandro, invece, ha 31 anni e viene da Udine. I due hanno in comune la grande passione per la cucina, visto che anche Alessandro ha frequentato la scuola alberghiera, ma al momento non lavora.

Alessandro è nato in una famiglia benestante che l’ha sempre protetto ed è un grandissimo appassionato di musica, infatti scrive anche canzoni. Clarisse e Alessandro sognano un giorno di costruire una bella famiglia, ma al momento non è possibile per motivi economico. L’accusa di Clarisse al fidanzato è che Alessandro è poco responsabile.