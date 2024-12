Il mondo della danza pullula di giovani talenti e la vetrina delle semifinali di Ballando con le stelle 2024 proporrà, ancora una volta, uno dei gruppi più apprezzati tra le stelle in fiore del settore: i Dancevision. Già nel corso del mese di novembre – per il circuito ‘On the road’ – abbiamo avuto modo di apprezzarli nuovamente in tutta la loro bellezza artistica, maestria e soprattutto grande sintonia.

Ma chi sono i Dancevision a Ballando con le stelle 2024? Come anticipato, il pubblico ha fatto la prima conoscenza con il gruppo alcune settimane fa e in occasione delle semifinali di questa sera avrà modo nuovamente di apprezzarne caratteristiche e peculiarità. Diretti da Sara Di Vaira – direttrice artistica – rappresentano l’omonima accademia di ballo situata in Toscana e gareggiano con lo scopo di confermarsi ancora una volta tra le realtà più promettenti della danza italiana.

Dancevision, tutta l’euforia per la ‘vetrina’ di Ballando con le stelle 2024

Un’emozione non da poco per i Dancevision potersi cimentare con un trampolino di lancio così importante, soprattutto dal punto di vista mediatico, come Ballando con le stelle 2024; ancor di più considerando che siamo giunti alle semifinali. Già alla prima partecipazione dello scorso novembre la crew non fece segreto dell’euforia per la grande occasione sottolineando quanto fosse un vero e proprio coronamento di un sogno. “… Non potremmo essere più orgogliosi di così, è un sogno che si avvicina sempre di più; quello che rende tutto così speciale è non solo la competizione ma anche il percorso che ci ha trasformati. Un’esperienza che sicuramente ci accompagnerà per tutta la vita”.