Dancevision in gara a Ballando con le stelle 2024 dopo Ballando on the road: chi sono

Tra i concorrenti in gara in prima serata a Ballando con le stelle 2024 per le giovani proposte di Ballando on the road, nella puntata del 16 novembre ci sono anche i Dancevision. Si tratta di un gruppo di giovani talenti di età differenti che si presentano in gruppo con il nome della scuola di appartenenza, la Dance Vision, che è un’accademia di ballo la cui direzione artistica è affidata a Sara Di Vaira, volto storico del programma di Milly Carlucci, nonché sua ex ballerina e oggi tribuna del popolo.

I Dancevision sfideranno un’altra crew, i Glance Up, nel corso della gara di Ballando con le stelle. Starà alla giuria presieduta da Carolyn Smith giudicare la performance e al pubblico scegliere invece la vincitrice che può proseguire la sua corsa alla vittoria finale della gara dedicata ai giovani talenti. “Le emozioni cominciano a farsi sentire, lo sentiamo nell’aria.” ha scritto la crew Dancevision in un post pubblicato su Facebook, in cui ha sottolineato tutta l’emozione per questo importante percorso.

Dancevision pronti alla sfida: “Per noi è un sogno”

“È un sogno che si avvicina sempre di più, – si legge ancora nel lungo post dei Dance Vision – ma indipendentemente da come andrà sabato, per noi abbiamo già vinto. Non solo perché siamo arrivati fin qui, ma perché in ogni ballo che abbiamo fatto c’è stata tutta la nostra passione e il nostro impegno. E non potremmo essere più orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto. Quello che rende tutto ancora più speciale è che non si tratta solo di una competizione. È un percorso che ci ha trasformati, un’esperienza che sicuramente ci accompagnerà per tutta la vita.” L’appello è ora tutto per il pubblico di Rai 1.