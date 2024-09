Diandra Pecchioli e Valerio Palma coppia di Temptation Island 2024: i motivi della crisi

Stasera scatta su Canale Cinque la nuova edizione di Temptation Island 2024, tra i protagonisti della trasmissione di Mediaset troveremo la coppia Diandra Pecchioli e Valerio Palma, pronti a interessare i telespettatori con la loro storia. I problemi tra Diandra e Valerio sono nati da un mancato trasferimento a Brindisi da Roma, città nella quale vivono attualmente, lei lavora come tecnico veterinario e imprenditrice, lui è un dipendente pubblico e vorrebbe trasferirsi a Brindisi per lasciare la Capitale e l’annessa vita stressante della città.

Della coppia Diandra Pecchioli e Valerio Palma a scrivere a Temptation Island 2024 è stata la fidanzata, che nel video di presentazione ha spiegato i motivi che l’hanno portata alla decisione: “Sono una donna di 37 anni realizzata nel mio lavoro, sono un medico veterinario e una imprenditrice, Valerio invece è un dipendente statale e la sua attività in ufficio è richiesta per sei ore al giorno, scrivo a Temptation Island perché Valerio mi sta mettendo di fronte a una scelta di vita, vorrebbe che io lasciassi Roma, le mie attività e lo seguissi a vivere a Brindisi dove c’è la sua famiglia e dove potrebbe mantenere il suo posto di lavoro” ha raccontato la ragazza alla produzione snocciolando i motivi che hanno innescato la crisi di coppia negli ultimi tempi e che adesso necessita di un banco di prova come Temptation Island.

Diandra Pecchioli e Valerio Palma, perchè la coppia ha scelto Temptation Island 2024? Lui: “Non cambio…”

Nel video di presentazione di Diandra Pecchioli e Valerio Palma – coppia di Temptation Island 2024 – ovviamente a prendere la parola è stato anche Valerio che su Diandra ha rivelato una realtà diversa da quella presentata dalla sua fidanzata. Il dipendente pubblico infatti avrebbe proposto il cambio di città per andare incontro a una vita più tranquilla: “Non cambio idea, qui a Roma non ci resto” ha detto Valerio a Diandra lanciando una sorta di ultimatum che i due tenteranno di risolvere nella trasmissione di Canale Cinque condotta da Filippo Bisciglia.

Diandra Pecchioli e Valerio Palma, coppia di Temptation Island 2024, riusciranno a ricucire lo strappo venutosi a creare nella loro rapporto o saranno costretti a lasciarsi una volta per tutte?