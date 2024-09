Tutto pronto, sta per nascere una nuova stagione di amori turbolenti e in bilico con la prima puntata di questa sera di Temptation Island 2024. Dopo lo scoppiettante successo dell’edizione andata in onda nel mese di luglio, l’appuntamento con il reality a tema sentimentale torna nella suggestiva location di Is Morus Relais confermata anche per settembre e come già noto sarà suddivisa in due villaggi: uno per le fidanzata e uno per i fidanzati, con annessi tentatori e tentatrici.

Ma cosa sappiamo su Is Morus Relais, location Temptation Island 2024 confermata a settembre e su qual è la distanza tra villaggi destinati ai fidanzati e fidanzate? Già nelle precedenti edizioni, e in particolare per quanto osservato nell’ultima edizione, abbiamo già avuto modo di conoscere alcune curiosità sulla location e la conformazione della struttura suddivisa ovviamente in due zone separate al fine di limitare ogni genere di contatto tra i due gruppi.

Location Temptation Island 2024, alla scoperta di Is Morus Relais: distanza tra villaggi di fidanzati e fidanzate

Is Morus Relais non è solo la location di Temptation Island 2024 confermata per settembre; parliamo di una struttura dotata di splendide ville e stanze presso le quali, quando non si svolgono le registrazioni del programma condotto da Filippo Bisciglia, è possibile pernottare. Per l’appunto, per scoprire qual è la distanza tra villaggi destinati ai fidanzati basta semplicemente immaginare la grandezza del luogo situato a Santa Margherita di Pula e che abbraccia un’ampia area della costa. Non siamo a conoscenza della grandezza effettiva di Is Morus Relais – location di Temptation Island 2024 – ma è lecito credere che le due ville scelte per i due villaggi siano le più distanti fra loro.

Dunque, non resta che attendere l’esordio di Temptation Island 2024 per apprezzare nuovamente non solo le dinamiche del programma ma anche la suggestiva location di Is Morus Relais. A prescindere da qual è la distanza tra villaggi, siamo sicuri che nessuno dei protagonisti tenterà di valicare i confini in preda al mal d’amore?