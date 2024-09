Temptation Island 2024 settembre: anticipazioni prima puntata

L’attesa è finalmente finita per gli amanti delle storie d’amore che, da oggi, martedì 10 settembre 2024, ogni settimana, potranno seguire le nuove avventure dei protagonisti di Temptation Island 2024 settembre. Dopo il successo ottenuto con la versione estiva, Mediaset ha deciso di puntare ancora sul programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia che torna in onda questa sera con sette nuove coppie e 26 single, pronti a mettere alla prova i fidanzati e le fidanzate che, per ventuno giorni, vivranno in due villaggi differenti.

Nel corso della prima puntata, Filippo Bisciglia presenterà le coppie che stanno attraversando un momento particolare e che sperano di uscire indenni dal villaggio, ma anche i tentatori e le tentatrici. La puntata, poi, proseguirà con l’arrivo delle coppie sulla spiaggia e sulla successiva separazione. Il momento clou del primo appuntamento, però, avverrà con i primi falò durante i quali i fidanzati e le fidanzate vedranno l’avvicinamento dei rispettivi partner ai tentatori.

Le coppie di Temptation Island 2024 settembre

Le coppie di Temptation Island 2024 sono Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federicam, Michele e Millie. Valerio e Diandra convivono da 7 anni e partecipano a Temptation island perché hanno progetti diversi: lui vorrebbe tornare a Brindisi e avere una vita più tranquilla mentre lei desidera restare a Roma. Titty e Antonio stanno insieme da tre anni e convivono da uno. Hanno scelto di partecipare al programma perché lei non si fida di lui avendo scoperto, in passato, dell’esistenza di un’altra fidanzata. Giulia e Mirco sono fidanzati da nove anni e convivono da tre anni in una casa di proprietà di lui. Litigano spesso e lui, in alcune occasioni, l’ha anche mandata via di casa.

Alfred e Anna sono fidanzati da un anno e nove mesi e hanno deciso di partecipare a Tempotation per capire se lei ha davvero superato il tradimento di lui. Fabio e Sara stanno insieme da un anno ma la loro è una storia a distanza che lei comincia a stare stretta. Federica e Alfonso, pur essendo giovanissimi, stanno insieme da 8 anni e la scelta di partecipare al programma deriva dalla volontà di capire se, dopo tanto tempo insieme, c’è ancora amore o semplice affetto. Millie e Michelle stanno insieme da 1 anno e 10 mesi ma non convivono. Il loro problema è la gelosia perché lui non tollera alcuni atteggiamenti della fidanzata.

I tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2024 settembre

Ventisei single sono pronti a creare tentazioni ai fidanzati e alle fidanzate con cui vivranno all’interno del villaggio di Temptation Island 2024. I tredici tentatori e le tredici tentatrici sono tutti bellissimi e pronti ad ascoltare i problemi dei protagonisti.

Le 13 tentatrici sono Michelle, Silvy, Julia, Alessia, Valery, Camilla, Sofia, Raffaella, Ludovica, Saretta, Silvia, Roberta e Jasmine. I 13 tentatori, invece, saranno Giovanni, John, Yousif, Alessandro, Daniel, Alex, Valentino, Anto, Bruno, Edoardo, Stefano, Francesco e Daniele.