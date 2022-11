Chi sono Die Mobiles, finalisti Tu si que vales 2022/ Un gioco di ombre straordinario

Die Mobiles, Finale Tu si que vales 2022: rappresentazioni suggestive ed emozionali

I Dies Mobiles sono tra i diversi artisti che hanno colpito alla prima performance a Tu si que vales 2022 tanto da meritarsi la finalissima del programma di Canale 5. Il gruppo teatrale è noto per la particolarità delle rappresentazioni suggestive ed emozionali tramite giochi di ombre, e proprio in questo si sono cimentati nel corso della loro prima e unica apparizione avvenuta nel corso della seconda puntata. Il tema scelto è stato quello dell’ecologia e del processo di sensibilizzazione necessario sul tema.

Il suono di sottofondo e le armonie sono state accompagnate in maniera magistrale dalle movenze degli artisti della compagnia, richiamando più volte sia il pubblico che la giuria all’applauso. Tutti sembravano incantati nell’osservare le forme e le sinuosità dei corpi dietro la tela, apprezzando ogni singolo messaggio veicolato dalla rappresentazione.

I complimenti di Gerry Scotti ai Die Mobiles

Per la performance dei Die Mobiles a Tu si que vales 2022 Gerry Scotti si è lasciato andare a numerosi complimenti, asserendo di aver visto poche volte nella sua vita uno spettacolo così meraviglioso. Ha inoltre sottolineato di non aver mai assistito a qualcosa di simile nel corso della sua esperienza nel programma, alludendo alla possibilità di vederli direttamente in finale. Dello stesso avviso anche Maria De Filippi che si è voluta soffermare sull’importanza del messaggio ambientalista. Nel momento delle votazioni i Die Mobiles hanno ottenuto un sensazionale 100% di preferenze accedendo così direttamente alla finale prevista per il prossimo 19 novembre. Le doti artistiche del gruppo sono lampanti e la qualità delle movenze e delle scelte sulla coreografia dimostrano piena consapevolezza anche dal punto di vista rappresentativo.

Inoltre, la capacità di veicolare messaggi così importanti non è scontata quanto si sceglie una tipologia di esibizione così complessa e rara. Anche dal web sono evidenti le numerose preferenze in favore del gruppo, considerato tra le sorprese e novità più rilevanti di questa edizione. Considerando anche gli altri partecipanti, la finale sarà di certo combattuta con i Die Mobiles pronti a dimostrare di poter meritare il trionfo finale.

