Chi sono Donald Jr, Eric, Ivanka, Tiffany e Barron Trump: figli di Donald Trump/ Carriera e curiosità

In queste ore i media di tutto il mondo sono concentrati sull’attentato subito da Donald Trump – candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America – durante un comizio per la campagna elettorale. L’ex presidente è stato ferito da un cecchino e si contano diversi feriti e un possibile decesso; una situazione scabrosa e controversa che ha portato inevitabilmente i fari a puntare sulle sorti dell’imprenditore. Grande paura hanno provato i figli di Donald Trump – Donald jr, Eric, Ivanka, Tiffany e Barron – rassicurati nelle ultime ore dalle buone notizie sulle sue condizioni.

Ma chi sono i figli di Donald Trump? Non molti sanno che l’ex presidente degli Stati Uniti d’America ha avuto ben 5 figli nati da 3 relazioni differenti. Dal primo matrimonio con Ivana Marie Zelinkova sono nati Donald Jr, Ivanka ed Eric. Il primogenito è uno stimato imprenditore e scrittore oltre che ex conduttore televisivo e politico. Gli altri due figli nati dalle prime nozze di Donald Trump collaborano con lui nella gestione dell’azienda di famiglia e, insieme, hanno anche partecipato come giudici al reality The Apprentice.

Donald Trump, la carriera dei figli tra imprenditoria, tv e moda

Anche Ivanka Trump – seconda figlia di Donald Trump – si occupa dunque di imprenditoria ma vanta una discreta carriera anche come modella e personaggio televisivo. Dal secondo matrimonio con Marla Maples è invece nata la quarta dei figli dell’ex presidente: Tiffany. Classe 1993, ha avuto anche lei dei trascorsi nel mondo della moda oltre che nella musica in qualità di cantante.

L’ultimo dei figli di Donald Trump è invece Barron, nato dalla relazione con l’attuale moglie Melania Knauss. Classe 2006, data la giovane età non si hanno particolari notizie in riferimento alle sue attività e ambizioni professionali. Spesso e volentieri lo abbiamo però visto al fianco dei genitori e fratelli in diverse occasioni pubbliche.

