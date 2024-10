Floriana e Alessandro sono tra le coppie protagoniste di Se mi lasci non vale, il nuovo esperimento sociale condotto da Luca Barbareschi e prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company. Il nuovo format televisivo si presenta come un vero e proprio esperimento televisivo composta da cinque puntate condotte e narrate da Luca Barbareschi in cui diverse coppie sono pronte a mettere alla prova il loro amore.

Chi sono Floriana e Alessandro di Se mi lasci non vale

Floriana e Alessandro sono pronti a mettere alla prova il loro amore e i loro sentimenti durante la prima edizione di “Se mi lasci non vale” in prime time su Rai2. Floriana ha 25 anni e vive a Bari dove gestisce un negozio di abbigliamento proprio con il fidanzato Alessandro. Floriana è stanca dei comportamenti del fidanzato Alessandro che, a 28 anni, ha ancora solo voglia di divertirsi e trascorre buona parte del suo tempo in palestra dove si allena per alcune gare essendo uno sportivo agonista.

L’atteggiamento di Alessandro ha stancato Floriana che si sente poco compresa e capita; non solo, la ragazza lamenta anche uno scarso aiuto da parte del fidanzato nell’attività. Cosa succederà tra i due? Riusciranno grazie all’esperimento sociale di “Se mi lasci non vale” a ricucire il loro rapporto?