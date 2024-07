Chi sono Francesco, Emanuele ed Ester: figli di Matteo Renzi/ La carriera calcistica del primogenito

Matteo Renzi, volto noto della politica italiana ed ex premier, è sposato da oltre vent’anni con Agnese Landini: un matrimonio impreziosito dalla nascita di ben 3 figli, Francesco, Emanuele ed Ester. In virtù della notorietà paterna, non manca chi cerca curiosità e aneddoti in riferimento ai 3 ragazzi tra passioni, ambizioni per il futuro e attività quotidiane.

Chi è Agnese Landini, moglie Matteo Renzi/ L’ex premier: “Ora trascorriamo più tempo insieme…”

Il più grande è Francesco, primo dei figli di Matteo Renzi; diversamente da altri esempi noti nel mondo della politica, non ha scelto la medesima carriera del padre almeno per il momento. Anzi, attualmente vive una carriera professionale quasi agli antipodi: ovvero quella calcistica. Il classe 2001 ha infatti già militato in diverse squadre tra settore giovanile e professionistico: dalla Pistoiese al Prato, passando per l’esperienza nel Poggibonsi.

Matteo Renzi vola a Mumbai per le nozze di Anant Ambani/ L’ex premier e la moglie in abiti tradizionali

I figli di Matteo Renzi tra curiosità, ambizioni e carriera: la dedica per i 18 anni della figlia Ester

Arriviamo così ad Emanuele, il secondo dei figli di Matteo Renzi; sul secondogenito dell’ex premier le informazioni sono invece più frammentarie e meno note. La discrezione è forse una priorità ma sicuramente, sulla scia degli insegnamenti dei genitori, sarà impegnato nel proprio percorso di studi o comunque nel coltivare le proprie ambizioni professionali.

L’ultima arrivata in casa Renzi è Ester che lo scorso giugno ha compiuto 18 anni. Per l’occasione della maggiore età raggiunta, proprio suo padre Matteo Renzi si è espresso sui social con una dedica davvero toccante: “… Non hai bisogno di nessuno che ti faccia volare come quando eri piccola: ora sai farlo da sola. Ma le braccia del tuo babbo e della tua famiglia ci saranno sempre perchè, anche se donna adulta e tosta quale sei, per noi sarai sempre e comunque la nostra bambina”.

Bonus Renzi 2024/ Confermato l'addio al sostegno: ecco le rare eccezioni (oggi 11 luglio, ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA