Chi sono i genitori di Sonia Bruganelli: il bel rapporto con mamma Giulia

Sonia Bruganelli, conduttrice tv ed ex moglie di Paolo Bonolis, è originaria di Roma, dove è nata nel 1974 da Massimo e Giulia. Spesso l’opinionista posa sui social network con la mamma, Giulia, alla quale è molto legata: le due, infatti, appaiono insieme in molte foto pubblicate su Instagram. La donna ha 75 anni: come possiamo vedere sul profilo della conduttrice, infatti, ha compiuto 73 anni nel 2022. Per l’occasione, aveva festeggiato con tutta la famiglia: Paolo Bonolis, i loro figli e la famiglia di origine di Sonia stessa. Tra Giulia e Sonia c’è un somiglianza molto forte, tanto che la stessa Bruganelli ha affermato in un’occasione: “Mia madre sembra mia sorella minore“.

E in effetti tra le due non sembra esserci la differenza di età che dovrebbe esserci tra una mamma e una figlia. Come si vede nelle foto postate sui social da Sonia, infatti, la mamma sembra molto molto più giovane della sua età. Tra le due c’è un legame molto forte, tanto che spesso passano del tempo insieme, ancor di più da quando è morto il papà.

Sonia Bruganelli, chi era il papà Massimo scomparso nel 2019

I genitori di Sonia Bruganelli, Massimo e Giulia, sono rimasti insieme per tutta la vita, fino alla morte dell’uomo, sopraggiunta nel 2019 per un aneurisma dell’aorta. Un lutto terribile che ha segnato la vita di tutti i suoi cari. Massimo Bruganelli, papà di Sonia, era legatissimo alla sua famiglia: in gioventù era stato attore di fotoromanzi ed era molto appassionato di calcio. La sua perdita è stata un crocevia per Sonia, ex moglie di Paolo Bonolis, che ha molto sofferto dopo aver perso papà Massimo, con il quale aveva un rapporto speciale. Da quel momento si è legata ancora di più alla mamma, Giulia.

