Sonia Bruganelli ricorda papà Massimo al GF Vip e si commuove/ “Avevamo un rapporto particolare, non c’è più”

Sonia Bruganelli ricorda papà Massimo al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip arriva la prima sorpresa per Nicole Murgia. In cortiletto la gieffina rivede il suo papà e versa fiumi di lacrime, parlando di un rapporto di forte amore e stima. Un incontro toccante anche per Sonia Bruganelli che non trattiene la commozione.

GF Vip: Sonia Bruganelli svela il complotto al televoto/ "Si sono messi d'accordo!"

“È un sogno di tutte le bambine trovare poi un compagno o un marito che assomigli al primo amore che è il proprio papà. E chi lo trova è veramente fortunata!” racconta la Bruganelli commossa, ricordando il suo poi di papà Massimo: “Noi avevamo un rapporto particolare, non c’è più”.

Sonia Bruganelli vs Edoardo Donnamaria "hai rabbia repressa"/ "Dovresti maturare e…"

Sonia Bruganelli e il ricordo di papà Massimo: com’è morto

Del suo papà e di cosa gli è accaduto Sonia Bruganelli ne ha raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo: “Il mio è stato un papà particolare, che non c’era tanto per motivi di lavoro, ma più di tutti mi sapeva conoscere. – ha ammesso – Per me è stato un nido, un abbraccio che io sapevo avrei ricevuto. Quando ti rendi conto che la tua vita va avanti senza che lui torni indietro, lì fa più male”.

In merito alla morte: “Papà se n’è andato improvvisamente, allenava una squadra di calcio. Quella sera aveva portato a casa anche le patatine a mia mamma. Si è svegliato improvvisamente nel cuore della notte, sentendosi male e chiedendo a mia madre una camomilla. Lei è andata in cucina e, quando è tornata, lui era già morto”.

Sonia Bruganelli attacca Tavassi "capobanda"/ "Non avete rapporto con Donnamaria e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA