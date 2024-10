Davide, Adele e Silvia Bonolis sono i figli di Sonia Bruganelli e del suo ex marito Paolo Bonolis. Il maschio Davide ha vent’anni e lo abbiamo già visto tra il pubblico di Ballando con le Stelle 2024 per sostenere la madre in questa nuova avventura televisiva. La primogenita, Silvia, ha invece una storia difficile ed emozionante alle spalle. Una storia che ha portato tante preoccupazioni ai suoi genitori, tanta paura per quella grave forma di cardiopatia che l’aveva colpita e per la quale sarebbe stata operata poco dopo la nascita. “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita”, ha raccontato la Bruganelli in una intervista a Verissimo.

“L’ultimo mese di gravidanza fu allucinante, aver paura di affezionarmi a lei, così le prime foto le ho fatte quando aveva quattro mesi”, ricorda Sonia nel salotto di Silvia Toffanin. “All’epoca non mi sentivo all’altezza e ho ricevuto tante critiche, Paolo mi diede tantissima forza”, spiega l’aspirante ballerina di Ballando con le Stelle.

Nelle difficoltà, Sonia Bruganelli ha imparato moltissimo dai suoi figli. Specialmente dalla primogenita, che ha dovuto fare i conti con una vita in salita fin dalla nascita. E non è passato inosservato uno degli ultimi post che l’ex moglie di Bonolis ha amorevolmente dedicato alla figlia. “Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere…”, il tenero pensiero di Sonia Bruganelli.

Che ringrazia la ragazza per averle dato delle dimostrazioni di amore che in fondo sente di non meritare: “Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io”, le parole di Sonia. Una menzione la merita anche la “piccola” Adele, nata nel 2007, l’ultima arrivata in famiglia. La ragazza sogna di fare carriera come attrice e a quanto si dice, pare che sia molto brava e capace. Non resta che augurarle buona fortuna!

