Chi sono Holler e Kimberly Zavatta?/ Pattinatori acrobatici finalisti di Italia’s Got Talent 2022

Holler e Kimberly Zavatta sono la coppia di pattinatori acrobatici finalisti dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent 2022. La coppia, formata da fratello e sorella, sono nati e cresciuti in Spagna e vengono da una famiglia italiana. La passione per il pattinaggio nasce molto presto: a soli 14 e 16 anni, infatti, i due cominciano quasi per gioco inconsapevoli che questa passione li avrebbe portati a calcare i palcoscenici più prestigiosi. Dopo aver vinto concorsi e gara, Holler e Kimberly sono arrivati anche sul palcoscenico di Italia’s Got Talent con un numero adrenalinico sui pattini a rotelle che ha conquistato la giuria, il pubblico e i social.

La loro performance, infatti, ha vinto anche il Golden Buzzer dei giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Elio e Federica Pellegrino conquistando così uno dei posti disponibili per la finalissima del talent show!

Holler e Kimberly Zavatta conquistando Italia’s Got Talent 2022 con il loro pattini a rotelle

Holler e Kimberly Zavatta sono i pattinatori acrobatici tra i finalisti della nuova edizione di Italia’s Got Talent 2022. La coppia di fratello e sorella originari della Spagna sono arrivati sul palcoscenico del talent show sui pattini offrendo alla giuria e al pubblico una esibizione pazzesca che non è passata affatto inosservata. Una prova di grande talento e maestria visto che Holler riesce persino a far volteggiare a grande velocità la sorella Kimberly. La giuria e il pubblico resta a bocca aperta e la conferma arriva poco dopo quando la giuria ha concesso alla coppia di fratello e sorella il Golden Buzzer Cumulativo. Si tratta di un vero e proprio riconoscimento per il duo che approda automaticamente alla finale del programma.

Per chi si fosse perso la performance di Holler e Kimberly Zavatta a seguire il video della prova pazzesca che ha stregato pubblico e giuria. Un numero assolutamente da non perdere!

