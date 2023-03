Chi sono Howe Senior e Ugo Besozzi, primo e secondo marito Renè Felton/ Le carriere

Renè Felton, la separazione da Howe Senior appena dopo la nascita del figlio Andrew

Il nome di Andrew Howe non è certamente poco noto all’opinione pubblica, così come per chi è poco avvezzo al mondo sportivo. Il giovane campione nell’ambito dell’atletica leggera ha avuto modo di farsi apprezzare anche dal pubblico televisivo, tra piccoli spezzoni di intervista e contributi pubblicitari. Gran parte dei suoi successi sportivi sono anche dovuti al ruolo della madre, Renè Felton; al suo fianco sia dal punto di vista affettivo che professionale nel ruolo di coach. Il velocista è nato dal primo matrimonio della donna con Andrew Howe Senior, risalente agli anni ’80.

Sul conto di Andrew Howe Senior – americano ma di origini tedesche – le informazioni scarseggiano, nonostante sia stato anche lui uno sportivo seppur con una rilevanza nettamente inferiore rispetto al figlio e all’ex moglie. Dal punto di vista professionale, è stato un calciatore professionista nel campionato statunitense senza mai approdare nel più rinomato calcio europeo. Per quanto riguarda invece la sua relazione con Renè Felton, i due hanno dato alla luce il campione Andrew Howe Jr. ma dopo pochi mesi la loro relazione è arrivata al capolinea.

Renè Felton, l’amore ritrovato con Ugo Besozzi e la nascita del secondo figlio: Jeremy

Pochi anni dopo la rottura con Andrew Howe Senior, Renè Felton – grazie alla sua attività nel campo sportivo e in particolare dell’atletica – ha conosciuto quello che poi è diventato il suo secondo marito: Ugo Besozzi. Come nel caso di Andrew Howe Senior, anche per lui non sono reperibili particolari informazioni se non di carattere professionale. Anche lui è infatti attivo nel campo dell’atletica, precisamente come astista. Renè Felton e Ugo Besozzi si sono sposati pochi anni dopo la separazione della donna dal suo primo marito e nel 1990 è nato il secondo figlio della sportiva, Jeremy Besozzi; anche lui sulle orme dei genitori ha scelto il mondo dell’atletica leggera.

Oltre alle vicende di carattere professionale, tanto Renè Felton quanto Ugo Besozzi risultano molto attenti nel tutelare il proprio matrimonio e nel corso degli anni sono sempre riusciti a tenersi ben lontani dalla luce dei riflettori. La riservatezza intorno alla donna è aumentata soprattutto dopo le ultime vicissitudini legate alla salute: la allenatrice – oltre che madre – di Andrew Howe Jr. è stata infatti colpita nel 2022 da un ictus cerebrale che l’ha costretta ad un lungo e graduale recupero.











