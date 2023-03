Claudia Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ Lui: “solo momenti alti tra noi”

Claudia Capellini e Giorgio Panariello: un amore lontano dal gossip

Claudia Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello. Una storia d’amore importante quella tra il comico e conduttore televisivo e la modella PR che hanno deciso di viversi lontano dai social e dal mondo del gossip. Proprio così, sono davvero pochissime le foto che ritraggono i due insieme. Una scelta che conferma il desiderio di discrezione e riservatezza del popolare showman italiano. I due sono legati da diversi anni e la storia prosegue a gonfie vele nonostante la differenza di età: lei, infatti, ha 35 anni, mentre Panariello ne ha 60.

Pierpaolo Sileri e lo scontro al ministero della Salute/ "Miozzo ebbe l'ordine di…"

Intervistato dal Corriere dell’Umbria, l’attore parlando proprio della storia d’amore con Claudia ha dichiarato: “Di solito si dice che una relazione va avanti tra alti e bassi ma devo ammettere che per ora io e lei abbiamo avuto solo alti”.

Chi è Claudia Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello?

Ma chi è Claudia Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello? Dopo la fine della relazione con Dalila Frassanito a cui il noto comico e conduttore televisivo è stato legato per tre anni, nella sua vita è arrivata la bellissima Claudia. Quello che possiamo dirvi su Claudia è che è una ragazza di Cremona e nella vita lavora come modella, influencer e Pr. Il primo incontro tra i due è avvenuto durante una cena tra amici in comune e da quel momento i due non si sono mai più lasciati. Pochissime le foto che li ritraggono insieme per non parlare delle interviste in cui parlano del loro amore.

Covid, diminuisce Rt ma 4 Regioni in allerta/ In Lombardia terapie intensive vuote

Claudia da diversi anni vive a Milano dove ha deciso di trasferirsi per crescere nel settore della moda. Non solo, lavora come Pr in alcuni locali esclusivi pur continuando a lavorare come modella. E’ una ragazza molto discreta e riservata e la conferma arriva dal non aver mai cercato visibilità o pubblicità come la “fidanzata di”.

LEGGI ANCHE:

Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 17 marzo 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA