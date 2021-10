Chi sono i Bengala Fire, X Factor 2021 squadra Manuel Agnelli/ Forti influenze brit

Chi sono i Bengala Fire, band di X Factor 2021

I Bengala Fire sono una delle band di X Factor 2021. La rock band trevigiana – composta da Mario, Orso, Lex e Borto – sono entrati a far pare del roster di Manuel Agnelli e questa sera, giovedì 28 ottobre, saliranno sul palco di X Factor 2021 per la prima serata di Live. I quattro ragazzi di Cornuda, Mattia Mariuzzo voce, chitarra e tastiera, Davide Bortoletto al basso, Andrea Orsella alla chitarra e Giovanni Zavarise alla batteria, suonano insieme da 11 anni. Alla batteria, però, ci sarà Alexander Puntel, che ha sostituito Giovanni Zavarise poco prima della partecipazione al talent show. La loro carriera è inizia nel 2010, quando erano ancora dei ragazzini ma fin da subito impegnati nella composizione di musica propria, rigorosamente in lingua inglese, ispirandosi a band come Arctic Monkeys e Dream Theater.

Il percorso dei Bengala Fire a X Factor 2021

Alle audizioni di X Factor 2021 i Bengala Fire si sono presentati con il loro inedito “Valencia”. A Manuel Agnelli è piaciuto molto il loro stile, di cui ha sentito forte l’influenza British, che però non penalizza la loro originalità. Mika, invece non li ha trovati credibili, definendoli quasi una cover band. Secondo il cantante il frontman quando canta ha un accento di Manchester troppo marcato, poco autentico. Nonostante tutto i Bengala Fire sono passati con tre “sì” e il “no” di Mika. Nella fase successiva dei Bootcamp, la band ha scelto di presentare la cover di “Televised Mind” dei Fontaines DC, convincendo ulteriormente Manuel Agnelli. Infine, agli Home Visit, i Bengala Fire hanno portato una cover di “See Emily play” dei Pink Floyd, conquistando un posto ai Live.

