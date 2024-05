Chi sono i Camaleonti? Formazione e componenti/ 60 anni di grandi successi

Fra i grandi protagonisti della puntata di questa sera de I Migliori Anni, su Rai Uno, vi saranno anche i Camaleonti. Si tratta di uno dei gruppi musicali italiani più famosi e nel contempo longevi, tenendo conto che si sono formati negli anni ’60. Di recente hanno presentato anche il loro ultimo singolo “Dolce Armonia”, e non è da escludere che nel corso dell’esibizione sul primo canale i Camaleonti non possano appunto intonare le nuove note del loro pezzo inedito. Ma chi sono i Camaleonti? Nel corso degli anni i componenti sono ovviamente cambiati, come avviene nella quasi totalità delle band, e al momento troviamo Livio Macchia alla voce e al basso (classe 1941), quindi Valerio Veronese alla chitarra e voce (classe 1958), Massimo Brunetti a voce e tastiera, e infine Massimo Di Rocco alla batteria (classe 1960).

Fra gli ex membri più noti si ricordano invece Antonio Tonino Cripezzi, storico leader del gruppo, deceduto lo scorso 3 luglio del 2022, e che è stato per anni cantante e tastierista della stessa band, ma anche il batterista Paolo de Ceglie, morto nel 2004. Le origini de I Camaleonti risalgono agli inizi degli anni, ’60, precisamente al 1963, quando Riki Maiocchi, chitarrista, diede appunto vita ad una band che suonasse il genere beat, originario dell’Inghilterra e poi diffusosi in tutto il mondo.

I CAMALEONTI, CHI SONO? LA SCOPERTA DI MIKI DEL PRETE E IL SUCCESSO

Due anni dopo il gruppo iniziò a muovere i primi passi importanti grazie a cover di canzoni straniere (tipico dell’epoca), partecipando poi al primo Raduno Beat in quel di Milano. Nell’occasione vennero notati da Miki Del Prete, considerato lo storico “paroliere” di Adriano Celentano, e da lì arrivò il grande salto. Vennero sfornate canzoni come Chiedi Chiedi e Sha la la la la, ma anche Portami tante rose, che scalano le classifiche nazionali.

Riki Maiocchi lasciò poi il gruppo poco dopo per iniziare la sua carriera come solista, ma nonostante il cambio di formazione la band ha continuato la sua attività realizzando brani che hanno regalato enormi successi alla stessa, soprattutto dalla metà degli anni ’60 in avanti, vedi Mamma mia, Viso d’angelo, Cuore di vetro e L’ora dell’amore. L’ultimo album risale al 2016, “50 Anni di applausi”, contenenti 5 inediti, mentre come detto sopra l’ultimo singolo è di sole poche settimane fa.

