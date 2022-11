Chi sono i cantanti Sanremo 2023 in gara?/ L’indiscrezione

Amadeus ha già scelto il cast? Ecco i nomi trapelati sul web

Amadeus è stato confermato anche per la prossima edizione di Sanremo 2023; il presentatore ha avuto tantissimo successo nella conduzione del Festival della canzone italiana e quest’anno avrà sicuramente in mente di alzare l’asticella. Secondo l’indiscrezione di Pipol Gossip, il presentatore avrebbe già scelto il cast di cantanti in gara.

Fedez parteciperà al Festival di Sanremo?/ "Questa canzone sarebbe perfetta..."

Come riporta la pagina web, i nomi sono: “Lazza, Marco Mengoni , Ariete ,Vasco Brondi, Raf, Paola e Chiara, Fausto Leali, Elodie, Manuel Agnelli, Levante , Nada, LDA (Luca D’Alessio), Luigi Strangis , Giorgia , Madame, Tananai, Rosa Chemical , Bresh e a sorpresa Edoardo Vianello”. Ovviamente non si tratta del cast ufficiale di Sanremo 2023 che verrà annunciato a dicembre, ma solo di indiscrezioni e rumor.

Cantanti Sanremo 2023: Amadeus svela il cast da Fiorello?/ Sorpresa a Viva Rai2...

Sanremo 2023, Fedez parteciperà al Festival: il rapper svela la verità

In molti fan si sono chiesti de Fedez parteciperà o meno al Festival di Sanremo 2023, considerando che la moglie Chiara Ferragni affiancherà Amadeus come conduttrice. E’ lecita, dunque, la domanda rivolta al rapper che era già salito una volta sul palco dell’Ariston con Francesca Michelin.

A chiarire tutto è lo stesso Fedez su Instagram che dichiara: “Forse esco con una nuova canzone, è una bomba, sarebbe perfetta per Sanremo” poi aggiunge: “Ovviamente quest’anno non posso andarci. Anche perché non riuscirei a reggere tutto il carico d’ansia dell’altra volta”. Dunque, è chiaro che il noto rapper non farà parte del cast di Sanremo 2023 quest’anno. Intanto, cominciano già a trapelare i primi nomi dei cantanti che si esibiranno al Festival tra questi è ridondante il nome di LDA, figlio di Gigi D’Alessio ed ex allievo di Amici.

Sanremo 2023, Amadeus annuncia gli 8 finalisti Giovani/ La data della finalissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA