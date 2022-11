Fedez parteciperà al Festival di Sanremo?/ “Questa canzone sarebbe perfetta…”

Fedez: varcherà per la seconda volta il palco del Festival di Sanremo?

Sono trascorsi già due anni dalla partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo, nel 2021 infatti, il noto rapper, aveva partecipato alla kermesse musicale in compagnia della cantante Francesca Michelin, con la canzone Chiamami per Nome. Il duo aveva fatto faville al punto tale da ricevere la medaglia d’argento e posizionarsi al secondo posto, dopo il successo planetario dei Maneskin con Zitti e Buoni.

Da quando è stata annunciata la nuova edizione del Festival, tutti i fan del rapper, non hanno potuto che porgli, in continuazione, la stessa domanda: “Parteciperai al Festival di Sanremo?”. Domanda più che lecita specialmente per la nuova edizione dove, tra gli altri, sarà presente anche sua moglie, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, nelle vesti di co-conduttrice della manifestazione, accompagnerà Amadeus sul palco durante la prima e l’ultima serata. Durante una diretta Instagram Fedez ha finalmente risposto ai suoi follower e ha svelato se parteciperà o meno all’evento canoro…

Fedez svela : “Festival di Sanremo? Ho la canzone perfetta, ovviamente quest’anno…”

Quindi Fedez sarà o non sarà sul palco dell’Ariston? A togliere ogni dubbio sulla sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo 2023 è stato proprio il diretto interessato: Fedez ha infatti chiarito la situazione con una diretta Instagram. “Forse esco con una nuova canzone, è una bomba, sarebbe perfetta per Sanremo“, ha esordito il cantante che, subito dopo, ha svelato se sarà presente o meno all’evento canoro: “Ovviamente quest’anno non posso andarci. Anche perché non riuscirei a reggere tutto il carico d’ansia dell’altra volta”, ha affermato.

Quindi è ufficiale: Fedez non parteciperà al Festival di Sanremo forse anche proprio per la presenza della moglie, Chiara Ferragni, con il ruolo di presentatrice per la prima e ultima serata. Nonostante Fedez abbia deciso di non partecipare alla kermesse musicale non è detto però che, durante il Festival, non sarà presente: chissà magari tra il pubblico per sostenere sua moglie oppure, perché no, come ospite speciale durante una serata.











