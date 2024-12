Dal circuito On the road alle semifinali di Ballando con le stelle 2024: l’appuntamento di questa sera ci porterà nuovamente nel mondo dei Consequences, un gruppo di ballo che dalla provincia di Bologna continua ad impressionare non solo gli addetti ai lavori ma anche i semplici appassionati. Dopo le prime apparizioni nello spin-off del talent condotto da Milly Carlucci sono pronti a rendere ancora più spumeggiante il loro cammino a coronamento di un vero e proprio sogno.

Ma chi sono i Consequences a Ballando con le stelle 2024? Sono loro stessi a raccontarsi in un video pubblicato dal sito ufficiale del programma. Una crew composta da oltre una dozzina di elementi, tutte donne ad eccezione di Tommaso; giovane e talentuoso componente del gruppo di ballo. “Veniamo dalla provincia di Bologna, oscillano tra i 15 anni e i 25. Siamo un gruppo di tutte ragazze però abbiamo anche una presenza maschile che è Tommaso”.

I Consequences si raccontano a Ballando con le stelle 2024: “Ci divertiamo tanto insieme…”

Incuriosisce la presenza di Tommaso, unico volto maschile dei Consequences, che prende la parola nel video di presentazione proprio per sottolineare quanto il suo ruolo di ‘minoranza’ nella crew non sia affatto un problema, anzi. “Ballare con tutte loro è molto impegnativo ma allo stesso tempo molto divertente, a volte ovviamente si litiga anche…”. Insieme il gruppo condividerà nuove emozioni in vista dell’appuntamento di questa sera per le semifinali di Ballando con le stelle 2024, occasione per bissare il successo conseguito nel circuito ‘On the road’: “…Non ci aspettavamo davvero di vincere, non ci è sembrato vero”.