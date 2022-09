Chi sono I Double dee con “Found love” ad Arena 60 70 80 90/ Uno dei successi dell’estate 1990

Chi sono I Double Dee con Found Love fanno rivivere gli anni ’90

I Double Dee con “Found Love” tra gli ospiti della seconda puntata di Arena 60 70 80 90, il programma musicale condotto da Amadeus su Rai1. Una grande festa in musica quella trasmessa dalla magica cornice dell’Arena di Verona che celebra le hit che hanno segnato quattro decenni di vita. Tra i protagonisti ci sono anche il duo musicale house italiano dei Double Dee nato nel 1990 e composto da Danny Losito e Davide Domenella. Il duo è conosciuto per il successo di “Found Love”, brano registrato il 15 maggio del 1990 al Vallemania Recording Studios di Genga in provincia di Ancona con la collaborazione dei musicisti Giancarlo Ragni e Michele Chiavarini e con Fabio Morbidelli.

La canzone è stato uno dei successi dell’estate 1990 portando il duo musicale italiano anche all’estero, visto che il brano ha conquistato le classifiche inglesi ed americane con tanto di remix dei Dj Danny Tenaglia e Ralph Falcon pubblicato dalla Epic.

I Double Dee dopo il successo di “Found Love”

Il grande successo di “Found Love” spinge il duo dei Double Dee a pubblicare il loro primo album omonimo per l’etichetta Five Record Indipendent. Il gruppo italiano, nato da un’idea di Danny Losito e Davide Domenella, è stato tra gli indiscussi protagonisti degli anni ’90 pubblicando diversi singoli di successo. Nella loro carriera non c’è solo “Found Love”, visto che il duo musicale house italiano ha pubblicato anche: Don’t You Feel, The More I Get The More I Want, People Get Up, Hey You, Body Music, Come Into My Life, Love Nobody e I’m In Love.

Proprio negli anni 2000 tornano alla musica con il singolo “You” seguito da “Can You Feel It” e “You e Shining”. L’ultima pubblicazione risale al 2018 quando esce “Deja Vu”, un album che rispecchia il sound Double Dee proiettato nella nuova era.

