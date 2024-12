John McCook non è solo un attore di fama internazionale conosciuto per il ruolo di Eric Forrester in Beautiful, ma anche un marito e padre di tre splendidi figli. L’attore è sposato con la collega Laurette Spang, la donna che ha sposato nel 1980 e da cui non si è mai più separato. Dalla loro unione sono nati tre figli: Jake Thomas nato nel 1981, Rebecca ‘Becky’ Jeanne nel 1983 e Molly nel 1990. La moglie Laurette Spang, attrice di successo conosciuta dal grande pubblico per il personaggio di Cassiopea in Battlestar Galactica, dopo la nascita dei figli ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e della recitazione per dedicarsi alla sua famiglia. Una scelta comprensibilissima quella dell’attrice che non ho voluto perdersi un attimo della vita dei suoi amati figli.

Ma chi sono i figli di John McCook? Jake Thomas è il primogenito balzato alla grande popolarità per la sua malattia, visto che il ragazzo soffre di schizofrenia. Una malattia cronica di cui ha parlato anche in un libro autobiografico. Poi c’è Rebecca ‘Becky’ Jeanne e infine Molly.

Chi sono i figli di John McCook: da Jake a Seth

Tra i figli di John McCook e di Laurette Spang solo uno ha deciso di seguire le orme dei genitori lanciandosi nel mondo della recitazione del cinema. Si tratta di Molly, la terza figlia nata nel 1990 che ha pensato bene di provare a diventare un’attrice. Attenzione: in realtà i figli di John McCook non sono tre, visto che l’attore in passato è stato sposato con un’altra donna che l’ha reso padre per la prima volta.

Oltre ai tre figli di cui vi abbiamo parlato, John McCook è padre di un altro figlio di nome Seth, classe 1972 nato dal primo matrimonio con l’ex moglie Juliet Prowse. Non è dato sapere cosa faccia nella vita, ma una cosa è certa: l’attore è molto legato a tutti i suoi quattro figli.