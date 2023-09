Chi sono i genitori di Heidi Baci del Grande Fratello?/ “Mio padre imprenditore edile, mia mamma…”

Heidi Baci e il rapporto con i genitori: il racconto al Grande Fratello

Heidi Baci è molto legata ai suoi genitori. La concorrente del Grande Fratello lo ha ammesso sin dal video di presentazione, dove parlando del suo lavoro e delle sue origini ha dichiarato: “Sono una commerciante ma trovo sempre il tempo per la mia famiglia e i miei amici. – e ancora – Sono di origine albanese. I miei sono arrivati da soli e si sono fatti da solo. Mio padre è un imprenditore edile, ma il percorso è stato lungo e sicuramente tortuoso. Il sangue freddo e l’ambizione le ho prese tutte da mio papà.”

Grande Fratello 2023, 3a puntata/ Diretta, eliminato: Anita e Letizia contro Grecia

I suoi genitori sono stati per lei fonte d’ispirazione e forza nel suo percorso lavorativo e personale, ed è anche grazie a loro che è riuscita ad esaudire alcuni dei suoi sogni.

Heidi Baci: “Ho ribaltato il mondo per far venire i miei genitori da me a Dubai!”

È proprio per questo motivo che Heidi, appena ha potuto, ha voluto ripagare i suoi genitori realizzando lei questa volta un loro sogno. La concorrente lo ha raccontato all’interno della Casa ai suoi compagni, spiegando come nel periodo del Covid è riuscita a portare i suoi genitori a Dubai, dove ha lavorati per alcuni mesi.

Claudio Roma difeso da un ex Uomini e donne/ Polemica sul Grande Fratello 2023: "Indignazione per..."

“Ho trascorso un anno a Dubai e ho fatto una sorpresa ai miei genitori, – ha raccontato Heidi al Grande Fratello – ho detto loro di venire a Dubai. Ho fatto follie, chiamate, ho fatto un casino… Ho ribaltato il mondo per farli venire. Sono stati con me dieci giorni, durante le feste natalizie. Il primo gennaio abbiamo fatto il bagno a mare!” ha spiegato felice la concorrente, che potrebbe presto ricevere in Casa la visita della sua mamma e del suo papà.

LEGGI ANCHE:

Angelica Baraldi gelosa di Massimiliano Varrese al GF?/ Lui si avvicina a Heidi, lei: "La nomino!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA