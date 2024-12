Justine Mattera, showgirl nata a New York nel 1971 ma in Italia dal 1994 per via delle origini della sua famiglia, italiana, ha cominciato proprio nel nostro Paese a lavorare come cantante e attrice, non ha vissuto un’infanzia semplice a causa della malattia della sorella Jessica. I genitori di Justine Mattera, infatti, hanno inevitabilmente focalizzato le proprie attenzioni sulla ragazza, malata: per questo la showgirl americana ha sofferto non poco per via della scarsa presenza della mamma e del papà, pur comprendendo la situazione.

Figli di Alessandra Martines: chi sono/ Stella e Hugo: "Anche loro hanno ricevuto la grazia della fede"

“I miei genitori dovettero per forza concentrare tutta la loro attenzione su di lei per curarla e da allora sono stata un po’ da sola” ha rivelato proprio Justine Mattera, che dunque si è ritrovata in una fase cruciale della sua vita, nella pre-adolescenza, a vivere senza il riferimento e la presenza fissa dei suoi genitori al suo fianco. “Soffrivo perché le attenzioni dei miei genitori comunque mi mancavano” ha aggiunto Mattera parlando a Vanity Fair. La mancanza dei suoi genitori ha in qualche modo forgiato ancor di più il carattere di Justine Mattera.

Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza, ex compagni Manila Nazzaro/ Lei: "Padre dei miei figli diventò un altro.."

Genitori di Justine Mattera, chi sono: “Li vedo poco”

Justine Mattera, parlando della sua infanzia, a Vanity Fair ancora ha raccontato: “Ricordo la mia infanzia a giocare per strada: era un mondo semplice. Per me è sconcertante il fatto che i giovani si frequentino soprattutto online”. Un mondo differente quello in cui è cresciuta l’attrice statunitense, arrivata in Italia, terra dei suoi genitori, dove poi ha trovato il successo. La showgirl statunitense, ma con origini italiane, ha sposato in seconde nozze Fabrizio Cassata dal quale ha avuto due figli, Vivienne Rose e Vincent. Proprio la sua infanzia non semplice ha fatto sì che lei diventasse una donna forte, che ora vuole il meglio per i suoi figli.

Enzo Iacchetti, chi è il conduttore di 'Striscia'/ La coppia con Paolo Conticini: "Greggio geloso? No, lui.."

Oggi i genitori di Justine Mattera vivono a Chapel Hill in North Carolina. “Pure a 53 anni, la loro presenza mi commuove. Li vedo poco, mi mancano tanto” ha rivelato di recente, tramite i social, la showgirl, che nel corso di un programma sulla Rai è corsa tra il pubblico a salutarli, condividendo il video sul proprio profilo Instagram.