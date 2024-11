Infanzia difficile per Justine Mattera: papà e mamma poco presenti perché…

Forse non tutti sanno che Justine Mattera ha vissuto un periodo molto difficile durante la sua infanzia, a causa della malattia della sorella Jessica che inevitabilmente ha catalizzato tutte le attenzioni dei suoi genitori. Così Justine ha sentito fortemente la mancanza di papà e mamma, quando non era ancora adolescente, pur comprendendo il momento delicato e la situazione difficile della sorella. “Sarà per le mie origini meridionali ma ho una tenacia che non mi abbandona mai”, ha raccontato la showgirl al Giornale di Sicilia, ripercorrendo appunto le tappe della sua infanzia e raccontando le sue origini siciliane.

“Sono molto competitiva, ma ogni cosa va affrontata volta per volta, senza fasciarsi la testa prima di rompersela”, ha detto. Nessun riferimento diretto ai genitori, se non appunto per la malattia della sua sorella quando aveva appena dodici anni. “I miei genitori dovettero per forza concentrare tutta la loro attenzione su di lei per curarla e da allora sono stata un po’ da sola”, ha confidato.

Justine Mattera a cuore aperto: “Ho sofferto la mancanza dei miei genitori”

“Soffrivo perché le attenzioni dei miei genitori comunque mi mancavano”, ha confessato ancora Justine Mattera, sulle pagine di Vanity Fair. Le mancanze di papà e mamma, se così possiamo chiamarle considerando la grave situazione vissuta in famiglia, hanno forgiato il carattere di Justine, che oggi cerca di essere una madre presente per i suoi figli Vivienne Rose e Vincent.

“Ricordo la mia infanzia a giocare per strada: era un mondo semplice. Per me è sconcertante il fatto che i giovani si frequentino soprattutto online”, le parole della showgirl. “Ai miei figli chiedo che facciano il loro meglio perché non amo quando qualcuno butta via le possibilità che ha”, ha concluso Justine. La Mattera e il suo compagno Fabrizio Cassata, di certo, sono due genitori molto presenti e non perdono di vista un momento Vivienne Rose e Vincent.

