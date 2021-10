Chi sono i Mutonia, X Factor 2021 squadra Manuel Agnelli/ “Mutare l’essenza”

Chi sono i Mutonia, bandi di X Factor 2021

I Mutonia sono una delle band di X Factor 2021. Il gruppo, nato in provincia di Frosinone nel 2009, fa parte del roster di Manuel Agnelli. I Mutonia sono: Matteo De Prosperis detto Prostin, voce e chitarra, Fabio Teragnoli, basso e synth, Maurizio Tomaselli, batteria. “Il nostro nome Mutonia sta per mutare l’essenza, la sostanza, quello che siamo, raggiungendo il risultato più fi*o”, hanno detto ai microfoni di Sky. I tre ragazzi sono molto contenti di essere entrati a far parte della squadra di Manuel Agnelli: “È una leggenda, una garanzia. Siamo davvero contenti di essere in squadra con lui. Voleva spingersi a trovare qualcosa che potesse creare una rottura, un fastidio per chi ci ascoltava. Ora possiamo lavorare con Manuel, suonare e far vedere ciò che siamo”. I gruppi musicali che li hanno influenzati maggiormente sono i Nirvana e Queens Of The Stone Age.

X Factor 2021 Live, 1a puntata/ Diretta, concorrenti ed eliminato: Hell Raton carico

Il percorso dei Mutonia a X Factor 2021

I Mutonia si sono presentati alle audizioni di X Factor 2021 con il loro inedito “Nervous breakdown”, colpendo i giudici ma solo in parte Manuele Agnelli. Proprio il frontman degli Afterhours non era rimasto particolarmente impressionato dalle loro innovazioni, pur riconoscendone la sincerità. Ai Bootcamp, invece, i Mutonia affidati ad Agnelli sono riusciti a convincere il loro giudice con la cover di “Rumour has it” di Adele: “Ci siamo divertiti un botto a snaturarlo. Manuel ha gradito…”. Infine, agli Home Visit, hanno convinto definitivamente il loro giudice con una cover di “Psycho Killer” dei Talking Heads, ottenendo uno dei tre posti disponibili per i Live Show di X Factor 2021. “Il momento più emozionante è difficile? Home Visit… una grande ansia, tensione. Eravamo rimasti in pochi, grandi artisti con i quali abbiamo stretto amicizia”, hanno confessato nel blog di Sky.

Chi sono Le Endrigo X Factor 2021 squadra Emma/ La band contro il patriarcato

Video, audizione dei Mutonia a X Factor 2021

LEGGI ANCHE:

Chi è Vale LP, X Factor 2021 squadra Emma/ Soffriva di analfabetismo emotivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA