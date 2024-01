Chi sono i postini di C’è posta per te 2024?/ Gli ex di Uomini e Donne Giovanni Vescovo e Andrea Offredi…

Chi sono i postini di C’è posta per te 2024: i volti storici Marcello Mordino e Gianfranco Apicerni

Il 2024 di Canale 5 non poteva che avere inizio con una nuova edizione di C’è posta per te. Maria De Filippi torna alla conduzione del suo amatissimo e iconico show del sabato sera e come sempre è accompagnata da una serie di postini, il cui compito è recapitare la posta inviata da un parente o un conoscente presente in studio. Ma chi sono i postini di C’è posta per te 2024?

Non possiamo che partire da Marcello Mordino, storico postino dello show di Canale 5 che è però prima ancora un attore. Lo ricordiamo al fianco di Ficarra & Picone nei film ‘Nati stanchi’ e ‘L’ora legale’. Altro volto storico è Gianfranco Apicerni, che torna dunque anche quest’anno.

Chi è Giovanni Vescono, il nuovo postino di C’è posta per te 2024

Torna anche Andrea Offredi, che prima di C’è posta per te si è fatto conoscere a Uomini e Donne. C’è poi una new entry, anche lui ex di Uomini e Donne: Giovanni Vescovo. Intervistato per Tv Sorrisi e Canzoni, il nuovo arrivato ha dichiarato: “Non so di preciso perché mi hanno scelto, ma credo per i miei modi di fare: cerco di essere sempre gentile ed educato. Poi forse anche per la mia immagine pulita. Sono tenace, non perdo mai la pazienza e faccio squadra: non sgomito per prevalere sugli altri”. E ancora: “Maria è stata in grado di creare una ‘comunità’ di persone che seguono e condividono i loro dolori a ‘C’è posta’ senza timore. Con un gesto di grande coraggio, molti partecipano e cercano di migliorare la loro vita”.











