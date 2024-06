Chi sono i tentatori scelte dalle fidanzate di Temptation Island 2024?/ Martina sceglie Andrea: Raul geloso

Quali tentatori hanno scelto le fidanzate di Temptation Island 2024

Come di consueto Temptation Island 2024 inizia con i fidanzati e le fidanzate alle prese con la conoscenza delle single e dei single. Le fidanzate su quali tentatori hanno messo gli occhi? Mentre i fidanzati si sono mostrano sicuri e convinti, come Tony che provoca la sua fidanzata Jenny dicendole: “Amore io sono tranquillo perché non può esserci uno come me”.

Le fidanzate fanno le loro scelte sui 13 tentatori. E nel dettaglio Vittoria ha scelto Carlo, Siria Federico e Ludovica Christian quest’ultimo scelto anche da Alessia. Martina invece ha scelto Andrea scatenando la reazione del fidanzato Raoul. Insomma le ragazze hanno fatto la loro scelta ma chi sono i tentatori di Temptation Island 2024? Sono 13 bellissimi ragazzi e nel dettaglio sono il 31enne Filippo, il 32enne Simone una vecchia conoscenza di Uomini e donne: Carlo Marini, corteggiatore di Manuela Carriero nella scorsa edizione del programma. E poi il 32enne Andrea Luigi e il 26enne Giovanni. Troviamo poi il 24enne Jakub, Fabio e l’operaio 28enne Maicol. Ci sono infine il 23enne Fede, Roberto di 30 anni, il 34enne Federico e il 28enne Andy.

Il tempo della scelta dei single e delle single da parte delle fidanzate e dei fidanzati scatena sempre la gelosia delle fidanzate ma soprattutto dei fidanzati. Durante la scelta non sono mancati attimi di tensione nella coppia di Temptation Island 2024 formata da Raul e Martima. Martina De Ioannon si è avvicinata al tentatore Andrea e quest’ultimo ha lanciato la provocazione: “Ve le curiamo noi” a cui il fidanzato Raul Dumitras ha risposto prontamente “Ti curo io a te”. Il botta e risposta si è fatto infuocato quando il tentatore ha replicato: “Si, quando ti pare…frate” Insomma non sono mancati scintille e se ne vedrano delle belle.











