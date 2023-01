Maria Maddalena Gnudi, Beatrice, Leonardo: famiglia di Antonio Albanese/ Matrimonio?

Beatrice e Leonardo, i due figli di Antonio Albanese

Antonio Albanese è uno dei più grandi comici e attori del panorama italiano, oltre al successo e alla grande carriera, l’artista è anche un grande padre e compagno. Antonio è diventato padre per la prima volta con l’arrivo di Beatrice, la figlia nata dal suo primo matrimonio, dopo essere diventato padre per la prima volta l’attore aveva dichiarato: “Credo di essere un buon padre. Non solo non ho mai demandato a mia moglie come si facesse il cambio dei pannolini ed ho affrontato da solo situazioni non semplici come le coliche della bimba. Non mi sono mai lamentato, l’ho voluto. Sono esperienze che ti legano profondamente. Desideravo un figlio da sempre, anzi una bambina, fin da quando ero piccolo”.

Anni dopo il felice arrivo di Beatrice e dopo il divorzio dalla prima moglie, Antonio Albanese conobbe Maria Maddalena Gnudi, la donna che è al suo fianco ormai da diversi anni e che gli ha dato la gioia di diventare padre per la seconda volta e questa volta di un maschio: Leonardo (nato nel 2010). La famiglia Albanese è di per se molto riservata ma i due figli del comico sono sempre stati molto più tutelati della coppia e per questo motivo su di loro non si hanno molte informazioni.

Come avevamo preannunciato Antonio Albanese conobbe Maria Maddalena Gnudi solo dopo il divorzio dalla prima moglie e ad oggi i due nonostante abbiano avuto un figlio (Leonardo) non si sono ancora sposati, ma chi è Maria Maddalena Gnudi? Lei, proprio come i figli di Albanese, è molto riservata sia sui social che sui giornali, anche perché la compagna dell’attore comico non fa parte del mondo dello spettacolo e non è apparsa spesso sotto i riflettori se non per accompagnare il compagno ad eventi molto importanti per la sua carriera.

Classe 1979, Maria Maddalena Gnudi ha seguito le orme del padre ottenendo un master in Diritto tributario nazionale e poi dopo aver proseguito i suoi studi in Olanda si è occupata per anni di consulenza fiscale lavorando nello studio di famiglia (lo studio Gnudi). Anche se su di lei non sappiamo molto, c’è una cosa che indubbiamente la accomuna al compagno: il matrimonio. Secondo Tag 24 infatti, la compagna di Albanese, prima di conoscerlo, si sarebbe già sposata con un giovane finanziere: Emile Karrat; un matrimonio che è durato molto poco e forse è proprio per questo che sia lei che l’attuale compagno hanno deciso di non sposarsi.











