Roberto Bolle: “Sapevo che la danza sarebbe stata la mia vita”/ “In piazza Duomo…”

Roberto Bolle: “L’evento in piazza Duomo l’emozione più bella”

Ospite di Domenica In, Roberto Bolle ripercorre il suo 2022: un anno ricco di emozioni nel quale, tra le altre cose, ha tenuto un evento particolare al Duomo Di Milano che ricorda con particolare emozione. “È stato un anno molto intenso in cui ho ripreso a viaggiare. Ci sono stati viaggi all’estero, da Dubai all’Australia. Ho ballato a Cuba per la prima volta, in Oman… Tanti spettacoli in Italia, all’Arena di Verona, a Caracalla”.

“Un momento molto bello è stata la lezione in Piazza Duomo, è stato un messaggio molto forte per la danza per dire che vogliamo essere ascoltati dalla politica e dare un futuro ai giovani che praticano e celebrano la danza ogni giorno. È stato un momento intenso e con tanta danza. È stato un momento talmente bello e forte che c’è stata un’adesione talmente grande che spero di rifarlo. La danza è portatrice non solo di bellezza estetica ma di approccio alla vita. Sapevo che la danza sarebbe stata la mia vita e il mio percorso” ha raccontato l’étoile della Scala.

Roberto Bolle protagonista di “Danza con me”

Questa sera Roberto Bolle porterà su Rai 1 il suo spettacolo, “Danza con me”, che va in onda ormai da sei anni il primo giorno del nuovo anno. Si tratta di uno show che mescola musica a divertimento ed emozioni, ma anche tecnologia: quest’anno ci sarà infatti una performance dell’avatar di Roberto. A raccontarlo è stato lui stesso a Domenica In: “Danza con me è diventato come un evento che ormai le persone aspettano. È il sesto anno e ogni anno cerchiamo di rinnovarci e lo facciamo anche con un parterre di ospiti incredibili. Quest’anno abbiamo Cristiana Capotondi, Blanco, Dargen D’Amico e molti altri”.

Alla conduzione ci saranno infatti Cristiana Capotondi insieme a Luca Zingaretti. Presente anche Virginia Raffaele, così come un profilo di cultura come quello di Alberto Angela che parlerà di Nerone e del suo legame con il ballo. Claudia Gerini ed Edoardo Leo saranno protagonisti di un siparietto dedicato alle feste natalizie. Tra gli ospiti del programma ci sarà anche Paola Minaccioni.











